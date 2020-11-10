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Леди
Красота и здоровье
9 ноября 20, 15:03
Диетолог рассказала о пользе и вреде лимонов
лимон
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В сезон холодов, помимо коронавируса, нас подстерегают простуда и грипп. И чаще всего, люди обращаются за помощью к таким продуктам, как: лимон, чеснок и имбирь.
Лимон содержит много витамина С и считается самым важным его источником. Но эта информация не очень точная, сообщает Светлана Фус на своей страничке в Инстаграм. То, что аскорбиновая кислота в лимоне есть, это факт. Однако, при суточной норме витамина для взрослых в 100 мг, то в 100 г лимона или лимонного сока его содержится только 40 мг. То есть, для получения необходимой нормы, нужно съесть более 200 гр лимона, а это примерно 2 лимона в день.

Светлана отмечает, что при добавлении лимона в горячий чай, витамин С разрушается, однако это не причина перестать есть цитрус.

Сочетание витаминов, антиоксидантов, органических кислот и эфирных масел, которые содержаться в лимоне, делают его профилактическим средством от простудных заболеваний. При регулярном употреблении фрукт повышает опорную функцию организма, улучшает циркуляцию крови, помогает бороться с сонливостью и усталостью. Но лимон не имеет прямого противовирусного или антибактериального действия.⁣⁣⠀

Но, не каждому человеку лимон может быть полезен:

- Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, панкреатит, воспалительные заболевания кишечника - явное препятствие для любителей этого фрукта. ⁣⁣⠀⠀

- Лимонный сок значительно усиливает секрецию желудочного сока, что крайне неблагоприятно влияет и на поджелудочную железу и на кишечник. ⁣⁣⠀

- Противопоказан лимон и людям с аллергическими реакциями на него. ⁣⁣⠀

- Кроме того, кислый сок лимона разрушительно действует на зубную эмаль и это надо учитывать.⁣⁣⠀

Все хорошо в меру, поэтому не нужно чрезмерно увлекаться идеей оздоровления с помощью лимона и есть цитрус в неограниченном количестве. ⁣⁣⠀

Источник: https://telegraf.com.ua/
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