Овощ, который полезен для печени и сердца

В составе брюссельской капусты содержатся:





витамины А, С, В1, В2, В6, В9 и РР;

железо, калий, магний;

фосфор, фолиевая кислота.

клетчатка.





Медики называют следующие полезные свойства брюссельской капусты:





снижает риск возникновения онкологических заболеваний;

овощ содержит мало калорий, поэтому идеально впишется в меню людей, который следят за своим весом;

положительно влияет на работу пищеварительной системы;

снижает риск развития сердечных заболеваний и диабета;

полезна для печени и зрения;

поддерживает прочность стенок кровеносных сосудов;

положительно влияет на функции нервной и эндокринной систем и печени;

содержит фолиеву кислоту и полезна при беременности;

обладает противовоспалительным, антиинфекционным и ранозаживляющим действием;

компоненты, входящие в состав брюссельской капусты, отвечают за формирование костей и укрепление скелета.





Как и все продукты брюссельская капуста имеет противопоказания. Не стоит включать в свой рацион этот овощ при наличии:





повышенной кислотности желудка;

проболем с щитовидной железой;

при подагре и гастрите;

блюда из брюссельской капусты противопоказаны после инфаркта и людям, страдающим болезнью Крона;



