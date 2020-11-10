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Леди
Красота и здоровье
9 ноября 20, 15:22
Овощ, который полезен для печени и сердца
брюссельская капуста
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Осенью самое время включить в свой рацион брюссельскую капусту. Почему? Читай далее.
В составе брюссельской капусты содержатся:

витамины А, С, В1, В2, В6, В9 и РР;
железо, калий, магний;
фосфор, фолиевая кислота.
клетчатка.

Медики называют следующие полезные свойства брюссельской капусты:

снижает риск возникновения онкологических заболеваний;
овощ содержит мало калорий, поэтому идеально впишется в меню людей, который следят за своим весом;
положительно влияет на работу пищеварительной системы;
снижает риск развития сердечных заболеваний и диабета;
полезна для печени и зрения;
поддерживает прочность стенок кровеносных сосудов;
положительно влияет на функции нервной и эндокринной систем и печени;
содержит фолиеву кислоту и полезна при беременности;
обладает противовоспалительным, антиинфекционным и ранозаживляющим действием;
компоненты, входящие в состав брюссельской капусты, отвечают за формирование костей и укрепление скелета.

Как и все продукты брюссельская капуста имеет противопоказания. Не стоит включать в свой рацион этот овощ при наличии:

повышенной кислотности желудка;
проболем с щитовидной железой;
при подагре и гастрите;
блюда из брюссельской капусты противопоказаны после инфаркта и людям, страдающим болезнью Крона;

Источник: https://zdorove.clutch.ua/
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