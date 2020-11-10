Леди Красота и здоровье
9 ноября 20, 15:22
Овощ, который полезен для печени и сердца
В составе брюссельской капусты содержатся:
витамины А, С, В1, В2, В6, В9 и РР;
железо, калий, магний;
фосфор, фолиевая кислота.
клетчатка.
Медики называют следующие полезные свойства брюссельской капусты:
снижает риск возникновения онкологических заболеваний;
овощ содержит мало калорий, поэтому идеально впишется в меню людей, который следят за своим весом;
положительно влияет на работу пищеварительной системы;
снижает риск развития сердечных заболеваний и диабета;
полезна для печени и зрения;
поддерживает прочность стенок кровеносных сосудов;
положительно влияет на функции нервной и эндокринной систем и печени;
содержит фолиеву кислоту и полезна при беременности;
обладает противовоспалительным, антиинфекционным и ранозаживляющим действием;
компоненты, входящие в состав брюссельской капусты, отвечают за формирование костей и укрепление скелета.
Как и все продукты брюссельская капуста имеет противопоказания. Не стоит включать в свой рацион этот овощ при наличии:
повышенной кислотности желудка;
проболем с щитовидной железой;
при подагре и гастрите;
блюда из брюссельской капусты противопоказаны после инфаркта и людям, страдающим болезнью Крона;
Источник: https://zdorove.clutch.ua/