Упражнения, которые избавят от боли в спине

У вас болит нижняя часть спины? Это очень частый симптом у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Если этот тип состояния возникает слишком часто, обратитесь к ортопеду или физиотерапевту. Возможно, это симптом более серьезных проблем со здоровьем, требующих лечения.





Однако, если это заболевание появляется спорадически, обычно после длительного пребывания в одном положении, мы рекомендуем 4 упражнения на растяжку, которые займут у вас всего МИНУТУ! Вероятно, боль вызвана чрезмерным напряжением грушевидной мышцы (лат. Musculus piriformis ), расположенной в ягодичной и бедренной областях.





Упражнение 1

Сядьте удобно на пол, ноги выпрямите, мышцы расслабьте. Затем поднесите одну ногу, согнутую в колене, к груди. Задержитесь в этом положении на 10 секунд. Затем вернитесь в исходное положение и поднесите вторую ногу к груди. Задержитесь в этом положении на 10 секунд.





Упражнение 2

Лягте на пол в вертикальном положении, постарайтесь расслабиться, затем поднимите обе согнутые в коленях ноги так, чтобы бедро образовало прямой угол с остальным телом, и вернитесь в исходное положение. Сделайте это упражнение 5 раз. Это займет у вас 10 секунд.





Упражнение 3

Лежите, ноги выпрямите, расслабьтесь. Затем поднимите одну ногу, согнув ее в коленях. Притяни ее к груди. Задержитесь в этом положении 10 секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Затем поменяйте ногу и проделайте то же упражнение. Задержитесь в этом положении 10 секунд, а затем вернитесь в исходное положение.





Упражнение 4

Сядьте, ноги держите прямо. Вытяните руки перед собой, затем наклоните корпус и попытайтесь обхватить руками (или хотя бы коснуться) ступни. Задержитесь в этом положении на 10 секунд. Затем вернитесь в исходное положение. Расслабьте мышцы.





Эти упражнения выполняются за 60 секунд и их можно выполнять на работе, дома, в парке (летом, конечно!). Только помните, что такие упражнения помогают при недугах, связанных с слишком долгим и неудобным сидением. Если вы испытываете боль в спине чаще и даже когда встаете с постели, обязательно обратитесь к физиотерапевту или ортопеду за советом.



