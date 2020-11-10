Ромашка для волос: чем полезна и как использовать

Рассказываем о преимуществах ромашки и о том, как ее использовать в уходе за волосами.





Натуральные растительные компоненты вот уже веками играют основную скрипку в уходе за телом, кожей и волосами. Так, ромашка долгое время служила бальзамом-ополаскивателем для наших предков, а сегодня является источником вдохновения и основой формул многих люксовых бьюти-брендов. Редакция Beauty HUB собрала информацию о преимуществах ромашки в уходе за волосами, а также, проверенные рецепты для использования цветка в домашних условиях.





Преимущества ромашки для волос





Самая большая ценность цветков ромашки в том, что они содержат рекордное количество противовоспалительных и антиоксидантных компонентов. В уходе за волосами первые могут снимать воспаления и раздражения на коже головы, избавлять от перхоти и зуда. Антиоксиданты в свою очередь улучшают общее состояние скальпа, стимулируют кровообращение и делают волосы более здоровыми на вид. Такое воздействие на кожу головы благотворно влияет на рост волос и придает прядям объем при корнях.





В цветках ромашки содержиться большое количество витамина С, минеральные и дубильные вещества, глюкоза, каротин. Такой богатый состав укрепляет корни волос, предупреждая интенсивное выпадение, а также защищает кутикулу от повреждений. Это в свою очередь предотвращает появление секущихся кончиков.





Ромашка, благодаря своему естественному пигменту, немного осветляет волосы и придает им здоровый блеск. Это свойство делает ее идеальным ингредиентом в ходе за светлыми окрашенными волосами, которым нужна минимальная коррекция цвета и восстановление после посещения колориста.





Последнее, но, пожалуй самое важное, о чем стоит рассказать: цветки ромашки регулируют работу сальных желез в коже головы и не дают волосам слишком быстро терять свежий вид после мытья.





Как использовать ромашку для волос





Большим преимуществом ромашки является простота применения – из нее можно легко приготовить ополаскиватель для волос в домашних условиях буквально за пару минут.





Ополаскиватель для оздоровления волос и против перхоти. 2 ст. ложки цветков ромашки залейте поллитра кипятка, накройте крышкой и настаивайте 10-15 минут. Лучше всего проделать это перед походом в душ — пока вы проделаете банные процедуры, ромашка настоится. После мытья головы стоит ополоснуть голову отваром, обернуть волосы полотенцем на 10 минут и дать волосам высохнуть естественным путем.





Ополаскиватель для осветления и блеска волос. Возьмите 3-5 ложек цветков ромашки (чем больше ромашки — тем более выразительным будет осветляющий эффект) и залейте 1 литром кипятка. Настаивайте в теплом месте приблизительно 15 минут. Ополосните волосы после мытья и промокните полотенцем. Если добавить в отвар 1 ст. ложку свежего сока лимона, блеск волос будет еще более интенсивным.



