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Леди
Красота и здоровье
10 ноября 20, 12:36
Диетолог рассказала, какие салаты вреднее фастфуда
Сельдь под шубой
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Некоторые салаты очень калорийны.
Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол. Но некоторые салаты, пользующиеся большой популярностью, на самом деле не так уж и полезны, а по энергетической ценности могут и вовсе уступить фастфуду.  

Сельдь под шубой 
Вареные овощи, которые входят в состав этого салата обладают высоким гликемическим индексом, и вместе они повышают уровень сахара в крови. Такой салат не рекомендуется для частого употребления, разве что по большим праздникам. Если хотите сделать его более полезным для здоровья, тогда не солите его и ограничьтесь малой порцией. 

Крабовый салат с рисом 
Любимый многими крабовый салат с добавлением риса также весьма калорийный. В него входит охлажденный рис, в котором образовывается больше резистентного крахмала, а его не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Плюс ко всему, основу салата составляют крабовые палочки, в которых минимум пользы, зато много химических добавок. И все ингредиенты заправляются майонезом, а его тоже сложно назвать полезным.  

Оливье 
Еще один салат, который пользуется большой популярностью. Основной его вред в майонезной заправке, которая "нагружает" организм, в частности за счет различных пищевых добавок. Да и докторская колбаса не самый полезный ингредиент, потому что содержит сою, крахмал и минимум мяса.  Чтобы оливье было более полезным, следует заменить майонез на сметану, а колбасу — на говяжье сердце.

Источник: https://health.comments.ua/
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