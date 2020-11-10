Шесть витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет

Недавнее исследование, опубликованное изданием British Medical Journal (BMJ), показало: достаточное потребление определенных витаминов связано с меньшим количеством респираторных заболеваний и сокращением времени, необходимого организму для выздоровления в случае болезни.





«Питание играет особую роль в снижении риска инфекций, хотя как именно оно усиливает иммунитет – вопрос сложный и до сих пор полностью не изученный. Что мы действительно знаем – для поддержки иммунной системы требуется несколько питательных веществ, включая витамины A, C, D, E, а также минералы цинк и селен», — заявили исследователи.





Научные специалисты рекомендуют употреблять в пищу продукты, являющиеся источниками перечисленных веществ, укрепляющих организм и помогающих сберечь здоровье зимой.





Витамин А. Рекомендуемая суточная доза – 700 мг для мужчин и 600 мг для женщин. Потребление данного витамина поддерживает целостность слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, глаз, носа, легких, выступающей в качестве первой линии иммунной защиты. Также витамин А участвует в выработке антител – борцов с инфекциями.





Лучшие источники – морковь, тыква, сладкий картофель, капуста, рыбий жир и печень, сливочное масло, яичные желтки, цельное молоко.





Витамин С. Рекомендуемая доза на день – 40 мг для мужчин и женщин. Хотя нет несомненных доказательств его пользы в предотвращении респираторных инфекций, известно, что витамин стимулирует синтез антивирусного вещества интерферона и облегчает лечение инфекций верхних дыхательных путей, вирусных болезней.





Лучшие продукты для его получения – красный перец, цитрусовые, брокколи, киви, шиповник.





Витамин Д. Рекомендуемая норма – 10 мкг в день для мужчин и женщин. Его укрепляющий иммунитет эффект обусловлен воздействием на клетки иммунной системы – витамин усиливает функцию Т-клеток и макрофагов. Его низкие уровни связаны с повышенным риском инфекций верхних дыхательных путей.





Лучшие поставщики зимой – жирная рыба и печень, яйца, грибы.





Витамин Е. Рекомендуемое дневное количество – 4 мг для мужчин и 3 мг для женщин. Укрепляющее иммунитет действие витамина ученые объясняют тем, что он способствует лучшему регулированию и функционированию иммунных клеток, таких как Т-клетки, В-клетки и макрофаги.





Лучшие продукты, содержащие витамин, – семена подсолнечника, миндаль, шпинат, авокадо, оливковое и подсолнечное (нерафинированное) масла.





Цинк. Он рекомендуется к потреблению в количестве 9,5 мг в день для мужчин и 7 мг для женщин. Ученые высказываются о том, что минерал улучшает защиту организма от вирусных инфекций, оказывает антибактериальное действие.





Лучшие продукты с цинком зимой – нежирное красное мясо, индейка (темное мясо), киноа, орехи, яйца.





Селен. Норма потребления этого минерала – 75 мкг для мужчин и 60 мкг для женщин. Он важен для синтеза антител, а также Т-лимфоцитов и естественных клеток-киллеров, борющихся с возбудителями вирусных и бактериальных инфекций.





Продукты, обеспечивающие селеном, – бразильский орех, тунец, тофу, цельное зерно.



