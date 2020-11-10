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Леди
Красота и здоровье
10 ноября 20, 12:47
5 белковых продуктов, способствующих похудению
Похудение
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Употребляя больше продуктов с высоким содержанием белка и полезных жиров, вы можете добиться эффекта кетоза, который обеспечивает похудение за счет сокращения углеводов.
Один из методов похудения состоит в том, чтобы снизить в рационе количество углеводов, заменив их источники продуктами, содержащими белок и жирные кислоты, нужные организму. Данный способ сбросить лишний вес основан на действии кетоза, при котором тело в отсутствие глюкозы начинает сжигать для производства энергии накопленный жир.

Специалисты рекомендуют стремящимся к похудению людям включать в свое питание пять продуктов, помогающих стать стройнее за счет возникновения эффекта кетоза.

Рыба и морепродукты: являются великолепным источником полезных жиров (конкретно жирных кислот омега-3), а также белка и селена. Не только помогают похудеть, но и способствуют укреплению иммунитета.

Семена и орехи: также богаты белком и полезными жирами. Способствуют продлению чувства сытости на более длительный период времени, предотвращают переедание.

Творог: 150 граммов продукта содержат 18 граммов белка и только 5 граммов углеводов. Является одним из лучших для роста и крепости мышц.

Оливковое масло: 73 процента его состава – это ненасыщенные полезные организму жиры. Среди них присутствует олеиновая кислота, которая подает головному мозгу сигналы о насыщении организма и не позволяет человеку переедать.

Яйца: содержа менее одного грамма углеводов, дают около 6 граммов белка и 5 граммов жира. Наиболее полезные варианты – вареные и в виде омлета.

Источник: https://changeua.com/
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