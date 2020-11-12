Почему хочется сладкого: топ причин

Человеческий организм нуждается в важных микроэлементах. Получить недостающие элементы можно с едой или принимая биодобавки и витамины. Зачастую у человека возникает тяга к определенному вкусу, например, к сладкому.

Мы расскажем вам, как вовремя услышать этот сигнал и определить, почему ваш организм требует сладкого.

Когда вы едите сладкое, вырабатывается дофамин – гормон счастья, удовольствия, удовлетворения. В выработке дофамина задействована та же часть головного мозга, что и при формировании пристрастия к наркотическим веществам и алкоголю. Но вы же наверняка знаете, что с каждым разом любому наркоману нужна доза побольше и почаще? Так и с конфетами. Сначала вам хватает одной конфетки, потом вам нужно две, три и так далее. И тут вы начинаете понимать, что без сладкого вам совсем никак не обойтись и вы зависимы.

Причины, связанные с тягой к сладкому:

Недостаток сложных углеводов. При классической схеме питания на долю углеводов должно приходиться 45-50% от общего рациона. Если вы пренебрегаете этим правилом, мало едите, не получаете достаточно калорий, вам хочется заполнить этот пробел сладким.

Привычка с детства. Так было заложено в вашей семье - на столе всегда были пряники, конфеты и другие сладкие лакомства. Возможно, сейчас вам и не хочется сладкого, но рука тянется к нему автоматически после завтрака, обеда или ужина.

Утешение. Это психологическая причина. В сладком вы видите утешение, когда грустите, устали, скучаете, обижены или даже замерзли. Сладкое также может быть самопоощрением для вас.

Состояние микрофлоры. Ваш рацион не отличается полезностью: в нем много жирного, мучного, сладкого. Это влияет на качество микрофлоры, и именно она провоцирует нас на нездоровые перекусы. Организму нужны углеводы и сахара.

Гормональный сбой. Инсулинорезистентность – патологический процесс, при котором ткани становятся практически нечувствительны к действию инсулина. Из-за этого уровень глюкозы в крови постоянно повышен. В таких условиях поджелудочная железа подвергается серьезной нагрузке, стараясь выработать как можно больше инсулина. Со временем ее резерв уменьшается – она больше не может синтезировать нужное количество гормона для доставки глюкозы к клеткам. Из-за этого органы испытывают дефицит энергии, и самый простой способ ее получить – быстрые углеводы. При инсулинорезистентности постоянно хочется сладкого.

Тяга к сладкому может стать сигналом серьезного заболевания. В таком случае рекомендуется не шутить и не затягивать с этой проблемой, а обратиться к врачу, чтобы установить причину вашего состояния.

Заболевания, при которых организм требует сладкого:

Остеохондроз

- Проблемы с желудочно-кишечным трактом . Повышенная кислотность, запоры, дисбактериоз нарушают процесс усвоения минералов и аминокислот, поэтому и возникает желание съесть что-нибудь сладкое.

- Заболевания печени. Если человек перенес болезнь Боткина, то ему всегда будет хотеться сладкого. Когда селезенка страдает от воспаления, она "требует" углеводов.

- Сахарный диабет. При диабете первого типа человеку всегда хочется сладкого, поскольку в организме не вырабатывается то количество инсулина, которое необходимо для усвоения глюкозы.