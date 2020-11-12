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Леди
Красота и здоровье
12 ноября 20, 19:38
Почему хочется сладкого: топ причин
сладкое
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Как бороться с сахарной зависимостью и какие могут быть последствия.

Человеческий организм нуждается в важных микроэлементах. Получить недостающие элементы можно с едой или принимая биодобавки и витамины. Зачастую у человека возникает тяга к определенному вкусу, например, к сладкому. 

Мы расскажем вам, как вовремя услышать этот сигнал и определить, почему ваш организм требует сладкого.

Почему хочется сладкого?

Когда вы едите сладкое, вырабатывается дофамин – гормон счастья, удовольствия, удовлетворения. В выработке дофамина задействована та же часть головного мозга, что и при формировании пристрастия к наркотическим веществам и алкоголю. Но вы же наверняка знаете, что с каждым разом любому наркоману нужна доза побольше и почаще? Так и с конфетами. Сначала вам хватает одной конфетки, потом вам нужно две, три и так далее. И тут вы начинаете понимать, что без сладкого вам совсем никак не обойтись и вы зависимы.

Причины, связанные с тягой к сладкому:

Недостаток сложных углеводов. При классической схеме питания на долю углеводов должно приходиться 45-50% от общего рациона. Если вы пренебрегаете этим правилом, мало едите, не получаете достаточно калорий, вам хочется заполнить этот пробел сладким. 

Привычка с детства. Так было заложено в вашей семье - на столе всегда были пряники, конфеты и другие сладкие лакомства. Возможно, сейчас вам и не хочется сладкого, но рука тянется к нему автоматически после завтрака, обеда или ужина.

Утешение. Это психологическая причина. В сладком вы видите утешение, когда грустите, устали, скучаете, обижены или даже замерзли. Сладкое также может быть самопоощрением для вас.

Состояние микрофлоры. Ваш рацион не отличается полезностью: в нем много жирного, мучного, сладкого. Это влияет на качество микрофлоры, и именно она провоцирует нас на нездоровые перекусы. Организму нужны углеводы и сахара.

Гормональный сбой. Инсулинорезистентность – патологический процесс, при котором ткани становятся практически нечувствительны к действию инсулина. Из-за этого уровень глюкозы в крови постоянно повышен. В таких условиях поджелудочная железа подвергается серьезной нагрузке, стараясь выработать как можно больше инсулина. Со временем ее резерв уменьшается – она больше не может синтезировать нужное количество гормона для доставки глюкозы к клеткам. Из-за этого органы испытывают дефицит энергии, и самый простой способ ее получить – быстрые углеводы. При инсулинорезистентности постоянно хочется сладкого.

При каких заболеваниях хочется сладкого

Тяга к сладкому может стать сигналом серьезного заболевания. В таком случае рекомендуется не шутить и не затягивать с этой проблемой, а обратиться к врачу, чтобы установить причину вашего состояния.

Заболевания, при которых организм требует сладкого:

Остеохондроз. Когда артерии, транспортирующие кровь к мозгу, передавлены, мозг не получает глюкозу и соответственно подает организму сигналы, что нужны быстрые углеводы.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Повышенная кислотность, запоры, дисбактериоз нарушают процесс усвоения минералов и аминокислот, поэтому и возникает желание съесть что-нибудь сладкое. 
Заболевания печени. Если человек перенес болезнь Боткина, то ему всегда будет хотеться сладкого. Когда селезенка страдает от воспаления, она "требует" углеводов. 
Сахарный диабет. При диабете первого типа человеку всегда хочется сладкого, поскольку в организме не вырабатывается то количество инсулина, которое необходимо для усвоения глюкозы. 
Пивной алкоголизм. Для переваривания даже малой дозы спиртного организму нужна глюкоза, и получить ее можно путем употребления сладких продуктов. Как избавиться от зависимости к сладкому?

Чтобы избавиться от тяги к сладкому и разорвать цикл зависимости от углеводов, которые вредят нашему здоровью, нужно вооружиться четким планом детоксикации от сахара.

Специалисты советуют придерживаться таких правил:

- примите решение о начале детоксикации;
- резко откажитесь от сладкого; 
- не пейте калории;
- включите в рацион больше белков;
- потребляйте правильные углеводы в неограниченных количествах;
- боритесь с сахаром при помощи жира;
- дышите, чтобы выйти из стрессовой ситуации;
- остановите воспалительный процесс; 
- высыпайтесь.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Врачи отмечают, что бороться с сахарной зависимостью непросто отчасти потому, что признать такую зависимость очень сложно. Это не та тема, которая циркулирует в обществе.

- Как только вы преодолеете эту зависимость, результаты улучшат ваше состояние - вам будет легче сосредоточиться и работоспособность повысится несмотря на то, что сахара в вашей жизни станет меньше. Кроме того, вы заметите улучшение кожи на лице и общего состояния здоровья. Самое главное - отсутствие какой-либо зависимости в вашей жизни делает вас свободными, - говорит психолог Оксана Григорян. 

Специалист рекомендует начать борьбу с сахарной зависимостью как можно раньше, чтобы избежать тяжелых для организма последствий.
kp.ua
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