5 оригинальных согревающих напитков этой осени

В прохладную осеннюю погоду так и хочется завернуться в одеяло, включить любимый сериал и греться вкусным чаем. "Телеграф" подготовил для вас пятерку необычных согревающих напитков, которые внесут в вашу жизнь яркую нотку.
Яблочный чай с корнем имбиря и корицей
Фото: vkusnoo.com.ua
Ингредиенты:зеленый чай 1 яблоко корица лимон мед 3 см свежего имбиря 500 мл воды
Приготовление:
Тоненько нарезать яблоко и натереть на терке имбирь. Палочки корицы поломать на кусочки. Воду налить в кастрюлю, добавить чай, нарезанное яблоко, имбирь и корицу. Как только вода закипит выключить огонь и дать настояться напитку 5-6 минут. Налить чай в кружки и по желанию добавить лимон и мед (чтобы максимально сохранить все полезные свойства, мед добавлять в теплый чай).
Приятного чаепития!
Банановое какао
Фото: tvcook.ru
Ингредиенты:200 мл молока банан 1 ч.л. корицы 1 ст.л. какао
Приготовление:
Взбить блендером до однородности банан, какао и корицу. Молоко довести до кипения (можно вскипятить). И добавить в блендер к банановой массы. Опять все взбить до однородности. Перелить в стакан и какао готово.
Чай с пряностями и молоком
Фото: chaemania.ru
Ингредиенты:400 мл воды 200 мл молока 1 ч.л. чая 2 ч.л. меда Специи (гвоздика, бадьян, корица)
Приготовление:
В заварник насыпать чай и специи. Воду вскипятить, молоко нагреть и жидкость залить в заварник. Оставить на 5-7 минут. Налить чай в стакан и добавить мед. Можно наслаждаться!
Апельсиновый чай
Фото: domosedy.com
Ингредиенты
- 1 ч.л. чая
- 3 шт кардамона
- Щепотка молотой корицы
- 100 мл апельсинового сока
- 1 ч.л. меда
- 200 мл воды
Приготовление:
В заварник насыпать чай, добавить корицу и кардамон. Залить кипятком и оставить настаиваться на 5-7 минут. Сок нагреть и добавить к чаю. Перемешать и налить в кружку. Добавить мед и смаковать!
Тыквенный латте
Фото: howmade.ru
Ингредиенты:
- 200 мл воды
- 100 г сахара
- 2 палочки корицы
- 3 бутона гвоздики
- Щепотка молотого имбиря
- Щепотка молотого мускатного ореха
- 2 ст.л. тыквенного пюре
- 2 порции эспрессо
- теплое молоко
Приготовление:
В кастрюлю смешать воду и сахар, нагреть до растворения сахара, постоянно помешивая. Добавить специи и тыквенное пюре. Проварить 4-5 минут, постоянно помешивая, но не кипятить.
Снять с огня и дать остыть 7-10 минут. Затем процедить через сито в чистую посуду.
Смешать эспрессо с молоком, добавить тыквенный сироп по вкусу и напиток готов!