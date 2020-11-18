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Леди
Красота и здоровье
18 ноября 20, 10:51
Чем опасна хурма для здоровья?
Хурма
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Все знают, что хурма очень полезна, в ней содержится много витаминов и микроэлементов, которые укрепляют иммунитет в сезон вирусных заболеваний

Тем не менее помимо полезных свойств она обладает и вредными. Об этом сообщает ria-m.tv.

Так, избыток танинов, которые отвечают за вяжущий эффект, может вызвать запор. А регулярное употребление хурмы в течение нескольких лет приводит к формированию безоаров в желудке - плотных шариков из плохо перевариваемых веществ.

А из-за большого содержания глюкозы и фруктозы с этой ягодой стоит быть острожным людям с лишним весом и диабетикам.

Ранее сообщалось, кому нужно есть гречку, а также какую пользу приносит белое вино.
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