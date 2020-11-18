Чем опасна хурма для здоровья?

Тем не менее помимо полезных свойств она обладает и вредными. Об этом сообщает ria-m.tv.

Так, избыток танинов, которые отвечают за вяжущий эффект, может вызвать запор. А регулярное употребление хурмы в течение нескольких лет приводит к формированию безоаров в желудке - плотных шариков из плохо перевариваемых веществ.

А из-за большого содержания глюкозы и фруктозы с этой ягодой стоит быть острожным людям с лишним весом и диабетикам.

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