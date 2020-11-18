Какие эмоции сокращают жизнь?

В то время как спорт, здоровое питание и отсутствие вредных привычек ведет к долголетию, есть три эмоции, которые сокращают нашу жизнь. Об этом сообщает Newsyou.info.

Как утверждают врачи, сердце является мощным жизнеобеспечивающим органом. Однако, как и любой другой орган, оно способно "устать" - это может быть смертельно опасно. Независимо от того, есть ли у человека болезни сердца или нет, изменение образа жизни может снизить риск инфаркта и на шаг приблизить к долголетию.

Для этого врачи призывают людей "успокоиться", так как стресс может увеличить риск сердечного приступа. Среди наиболее опасных эмоций эксперты называют гнев и агрессию. Отмечается, что два этих чувства способны резко повысить артериальное давление и привести к серьезным последствиям.