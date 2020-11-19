Доктор Комаровский рассказал два способа облегчить кашель

Доктор Комаровский рассказал украинцам, что при ОРВИ лекарства в большинстве случаев не нужны. И настоятельно рекомендует не приучать детей с младенчества пить никому не нужные лекарства. Врач считает, что практически в 99% случаев кашель у детей не нуждается ни в какой фармакологической помощи.
Также врач рассказал как облегчить кашель всего лишь двумя способами.Способ первый: оптимизация воздуха, которым дышит ребенок, то есть воздух должен быть прохладным и влажным.
Если два этих способа сочетаются, то есть воздух прохладный и влажный, нет дефицита жидкости в организме, то дыхательные пути не пересыхают и мокрота остается жидкой, а значит, ее легко откашлять.
Комаровский Евгений, врач:
К сожалению, люди склонны недооценивать организацию ухода за ребенком - вот эти самые воздух, еда, питье - и переоценивать значимость лекарств.