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Леди
Красота и здоровье
19 ноября 20, 12:45
Доктор Комаровский рассказал два способа облегчить кашель
Доктор Комаровский
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Доктор Комаровский рассказал украинцам, как облегчить кашель всего лишь двумя способами

Доктор Комаровский рассказал украинцам, что при ОРВИ лекарства в большинстве случаев не нужны. И настоятельно рекомендует не приучать детей с младенчества пить никому не нужные лекарства. Врач считает, что практически в 99% случаев кашель у детей не нуждается ни в какой фармакологической помощи.

Также врач рассказал как облегчить кашель всего лишь двумя способами.

Способ первый: оптимизация воздуха, которым дышит ребенок, то есть воздух должен быть прохладным и влажным. 

Способ второй: влияние на реологию мокроты, то есть нужно много пить, чтобы в организме был избыток жидкости.

Если два этих способа сочетаются, то есть воздух прохладный и влажный, нет дефицита жидкости в организме, то дыхательные пути не пересыхают и мокрота остается жидкой, а значит, ее легко откашлять.

Комаровский Евгений, врач:

К сожалению, люди склонны недооценивать организацию ухода за ребенком - вот эти самые воздух, еда, питье - и переоценивать значимость лекарств.
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