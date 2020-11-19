Доктор Комаровский рассказал два способа облегчить кашель

Доктор Комаровский рассказал украинцам, что при ОРВИ лекарства в большинстве случаев не нужны. И настоятельно рекомендует не приучать детей с младенчества пить никому не нужные лекарства. Врач считает, что практически в 99% случаев кашель у детей не нуждается ни в какой фармакологической помощи.

Также врач рассказал как облегчить кашель всего лишь двумя способами.



