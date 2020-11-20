Пища для ума. Чем "подкормить" мозг?

Умная северная ягода





Недавно американские ученые опубликовали результаты исследований, которые показали, что рыба стоит далеко не на первом месте в списке «умных продуктов». Первенство принадлежит лесным ягодам, овощам, и только после них уже идет рыба. Причем все эти продукты полезны не только для головного мозга, но и для сердца.





Исследователи полагают, что умнеют люди от... клюквы. Именно в этой северной ягоде содержится огромное количество антиоксидантов. Эти вещества, вступая во взаимодействие со свободными радикалами кислорода, практически полностью разрушают вредный для сердца и сосудов холестерин. А раз сосуды в порядке, значит, мозгу обеспечено качественное питание. На втором месте - черника. Антиоксидантов в ней меньше, зато содержатся вещества, улучшающие зрение и слух.





На третьем месте - капуста и крупнолистовая свекла. В этих овощах содержатся вещества, разрушающие вредные ферменты, избыток которых в организме может привести к развитию болезни Альцгеймера. Не менее полезен и шпинат. Продукт достаточно редкий на нашем столе, но при этом отнюдь не экзотический. Регулярное потребление шпината помогает справиться с возрастными нарушениями нервной системы.





Ну и, наконец, рыба. Но не вся. Потому что дело не только в фосфоре, но и в содержащихся в рыбе полиненасыщенных жирных кислотах и кислотах группы Омега-3, которые также регулируют уровень холестерина. Вещества эти сдержатся в морской рыбе: лосось, тунец, сардины и жирная сельдь-иваси. Есть они в устрицах и креветках, но в меньших количествах. Для сравнения: если для того чтобы получить суточную норму кислот, жирной селедки достаточно съесть 60 граммов, то устриц придется скушать не менее 300 граммов.





Кстати, исследования, проведенные Национальным институтом здравоохранения в Мэриленде, показали, что включение в рацион беременных женщин рыбы помогает им родить умного ребенка. По данным американских ученых, жирные кислоты группы Омега-3 определяют умственные способности ребенка, его мелкую моторику и моторно-зрительную координацию.





Орешек знаний





Как бы мы ни относились к рекламе, но телевизионные ролики про шоколадные батончики с орехами, стимулирующие деятельность мозга, не так уж далеки от истины. В смысле, что и орехи, и шоколад полезны для ума. Но только не в том виде, как их предлагает реклама.





Начнем с шоколада. Горький черный шоколад действительно повышает интеллектуальную активность головного мозга. Этому способствуют растительные белки, содержащиеся в какао-бобах и какао-масле. Кроме того, установлено, что 50 граммов такого шоколада в день снижают общее старение организма. А вот увлечение сладким молочным шоколадом может привести к кариесу или, не дай бог, диабету.





Самым «умным» орехом всегда считался грецкий. Возможно, этому способствовала форма его ядра, напоминающая полушария человеческого мозга. Согласно историческим источникам, вавилонские жрецы бога Ану ввели строгий запрет на употребление этих орехов простым народом, чтобы крестьяне не превзошли умом чиновников и священнослужителей.





Конечно, ореховая диета не сделает человека великим ученым, но медики считают, что содержащиеся в грецком орехе биологически активные вещества благотворно влияют на сосуды головного мозга. С помощью орехов можно предупредить и даже излечить атеросклероз. Кроме того, плоды грецкого ореха способны снять сильное нервное напряжение. Не зря восточные целители рекомендуют склонным к перевозбуждению людям ежедневно съедать несколько ядрышек.





Кроме грецкого ореха, репутацию «умного» имеет и фундук. Еще Гиппократ писал, что «лесные орехи увеличивают вещество мозга». Только надо помнить, что орехи — очень концентрированная пища. Съедать более одной горсти в день диетологи не рекомендуют. А кроме того, советуют тщательно их пережевывать.





Гармоничное питание





Конечно, надо понимать, что на самом деле нет такого продукта, который бы можно съесть - и поумнеть. Питание должно быть гармоничным - это главное условие любой диеты. Ведь и организму в целом, и мозгу в частности необходимы самые разнообразные микроэлементы и витамины. Рассмотрим те из них, что оказывают наибольшее влияние на головной мозг.





Дефицит витамина F может приводить к депрессии и нарушениям памяти. Он содержится в зелени, листьях капусты и уже упоминавшемся шпинате.





Витамин В6 улучшает долговременную память, повышает оперативность интеллектуальных процессов. Содержится он в овсянке. Недаром это с давних пор традиционная утренняя еда английских аристократов. Кроме того, витамин В6 есть в бананах, картофеле, тунце и курятине.





О йоде, наверно, наслышаны все. Его недостаток приводит к депрессии, а если этого элемента не хватает с раннего детства, то может развиться слабоумие. Кстати, большинство регионов России относится к йододефицитным территориям, и поэтому врачи настойчиво рекомендуют покупать йодированную соль. Кроме того, источником йода могут служить водоросли, мидии, креветки, морская капуста и шампиньоны.





Недостаток в организме железа ведет к анемии, отчего страдает кровоснабжение головного мозга, а значит, ухудшаются концентрация внимания и память. Железо содержится в мясе, бобовых, гречке, печени, хлебе, яблоках (особенно хороша антоновка) и гранатах. А его усвоению способствует витамин С, содержащийся в цитрусовых, черной смородине и других фруктах-ягодах.





Недавно ученые установили, что кальций помогает преодолеть депрессию. Содержится он в молочных продуктах, сухофруктах, капусте брокколи, миндале и сардинах. Магний же помогает бороться со стрессом. Его дефицит в организме провоцирует бессонницу и головные боли, истощая кору головного мозга, снижая его возможности и умственные способности человека. Магнием богаты отварной картофель, капуста брокколи, какао-бобы, молоко, бананы, мед, миндаль, фасоль, горох, орехи и морепродукты.





Из-за дефицита хрома может возникнуть немотивированное чувство беспокойства. Содержится этот элемент в кукурузе, черном хлебе, черном чае, мясных блюдах с гарниром из отварного картофеля в мундире и многих других обычных продуктах питания.





Ежедневный тренинг





Настоящей пищей для ума можно назвать и глюкозу, которая питает клетки головного мозга. Однако тортики и бисквиты приведут лишь к ожирению. Им следует предпочесть ягоды и свежие фрукты. А сахару - мед. Дополнительным источником жирных кислот могут служить яйца. Чем ярче и насыщенней оранжевый цвет желтка, тем больше в яйце полезных веществ. Бледно-желтый цвет желтка свидетельствует о том, что курице не хватало витаминов и микроэлементов.





Но никакая еда не сможет сделать человека умным, если он ежедневно не напрягает свое серое вещество.









Интеллект развивается только тогда, когда человек постоянно учится, читает хорошие книги, не пасует перед сложными интеллектуальными задачками.





Английские ученые доказали, что ежедневное решение кроссвордов, шарад и головоломок замедляет у пожилых людей процессы старения мозга. Если не напрягать голову, ум мгновенно одряхлеет. А еда - еда лишь помогает нашим умственным усилиям.



