Чем заменить воду для здоровья организма?

Вода - не единственный источник жидкости для человека. Об этом рассказала диетолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова - сообщает Радио Спутник.

Диетолог утверждает, что в день следует употреблять в среднем два литра жидкости, однако необходимый объем можно получить не только из воды.

Считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно есть.

При этом Наталия отметила, что от других напитков не будет столько же пользы, как от воды.

Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар.