Корица или кассия?Как отличить настоящую корицу от фальшивой





Что такое настоящая корица и ее подделка?

Настоящая корица, или цейлонская корица, или благородная корица, или кинамон, — это часть коры вечнозеленого растения Cinnamomum zeylanicyn, которое произрастает в Шри-Ланке и Западной Индии. Цейлонская корица представляет собой сильную и дорогую специю.

Чтобы сделать настоящую корицу, срезают трехлетние побеги Cinnamomum zeylanicyn, из которых в ход идет только тонкий внутренний слой их коры. Высушивают кору на солнце, а затем скручивают вручную в трубочки.

Кассию, или фальшивая корица, или индонезийская корица, делают растения Cinnamomum aromaticum, произрастающего в Китае, Вьетнаме и Индонезии. И для ее производства срезают не трехлетние побеги, а побеги 7-10-летнего возраста. И используют не внутреннюю часть коры, а всю кору. Это – дешевая специя.

Кассия менее ароматна, чем настоящая корица, и обладает более низкими вкусовыми качествами. Однако ее главный недостаток – это наличие в ней кумарина.

Кумарин является неотъемлемой частью как настоящей корицы, так и кассии. Вот только в цейлонской корице концентрация этого соединения составляет 0,02 г/кг, а в кассии – 2 г/кг.

Сегодня известно, что опасная доза кумарина для ребенка дошкольного возраста содержится в четырех небольших печеньях с «корицей», для школьника – в шести, для взрослого – в восьми.

При регулярном употреблении небольших количеств кассии у человека начинаются хронические головные боли, головокружения, возможна диарея.





Немцев травили кассией

Не так давно в Германии в канун Рождества разразился скандал. Стало известно, что львиная доля корицы (90%), которая поступила в магазины перед Рождеством, оказалась кассией. При этом рецепты большинства традиционных рождественских кондитерских блюд включают в себя корицу. Так что, большинство немцев были просто вынуждены травиться кассией.







Как отличить кассию от настоящей корицы?

1. Первым делом надо обратить внимание на упаковку. Если производитель честен, то на упаковке с настоящей корицей будет написано — Cinnamomum zeylonicum, на упаковке с фальшивой корицей — Cinnamomum aromaticum.

Все очень просто. Вот только далеко не все производители ведут со сволими потребителя честную игру.





2. Если у вас имеется порошок корицы, то проверить ее подлинность можно при помощи нехитрого химического эксперимента.

Возьмите чайную ложку. На нее насыпьте немного порошка корицы. На корицу капните обычный йод. Если йод окрасит порошок корице в сине-черный цвет, то это – кассия. Если окраска будет синей, не столь темной, то это – настоящая корица.







3. Впрочем, специалисты все же настоятельно советуют приобретать не порошок корицы, а палочки. Отличить палочки корицы от палочек кассии намного легче, чем отличать порошок, и сделать это можно прямо в магазине.

Палочки цейлонской корицы на срезе напоминают собой рулон папируса со множеством завитков.

Палочки цейлонской корицы очень хрупкие и имеют тонкие стенки.

Палочки цейлонской корицы имеют светлую окраску. И внутри, и снаружи палочек окраска одна и та же.







Палочки кассии достаточно толстые.

Окраска палочек кассии неравномерна: снаружи светлые (могут быть и темными уже снаружи), внутри – темные или серо-коричневые.

На срезе палочки кассии имеют меньше завитков, чем палочки корицы, часто завитков нет вовсе, а палочки почти раскручены или закручены лишь с одного конца.