Комаровский назвал способ убрать кашель без лекарств

Евгений Комаровский рассказал, что в большинстве случаев кашель не требует дополнительного фармакологического лечения. И большинство разрекламированных препаратов не помогают. Он назвал два эффективных способа, которые помогут в частности детям самостоятельно справиться с кашлем.

"Корень солодки очень помогает родителям, которые дают его детям, корень солодки очень помогает продавцам, выгодно реализуют его в аптеках, и очень-очень помогает производителям, которые производят препараты на основе корня солодки", - так ответил доктор Комаровский на вопросы об эффективности популярных средств при лечении ОРВИ.

Доктор добавил, что лечить нужно не симптом, а саму болезнь у детей. И в большинстве случаев лечить кашель у детей - бесполезно.

Он также подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев - практически в 99% случаев - кашель у детей не нуждается ни в какой фармакологической помощи.

"Способ первый: оптимизация воздуха, которым дышит ребенок, то есть воздух должен быть прохладным и влажным: Способ второй: влияние на реологию мокроты, то есть нужно много пить, чтобы в организме был избыток жидкости. Если два этих способа сочетаются, то есть воздух прохладный и влажный, нет дефицита жидкости в организме, то дыхательные пути не пересыхают, и мокрота остается жидкой, а значит, ее легко откашлять. К сожалению, люди склонны недооценивать организацию ухода за ребенком - вот эти самые воздух, еда, питье - и переоценивать значимость лекарств", - рассказал Комаровский.

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