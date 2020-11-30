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Леди
Красота и здоровье
29 ноября 20, 18:23
Какие продукты помогут преодолеть COVID-19
куркума
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У некоторых продуктов выявлены лечебные свойства

Уже известная своей лечебной силой специя куркума в ходе исследования британских ученых подтвердила высокую репутацию в лечении коронавируса. Лечебные свойства также выявлены у ромашкового чая и гранатов, передает newsyou.info.

Большинство переносящих коронавирус в тяжелой форме людей уже имеют какие-то болезни связанные с сердцем, диабет второго типа или лишний вес. А они являются следствием неправильного питания и сидячего образа жизни. Поэтому имеет смысл исследовать то, как те или иные изменения в этом образе жизни помогают укрепить иммунитет. Уже доказано, что эту задачу частично решает витамин D. Кроме того, ученые исследуют и воздействие так называемых фитохимических веществ - мощных натуральных компонентов во фруктах, овощах, травах и специях.

Одним из наиболее подходящих для этого кандидатов считается приправа куркума, имеющая достаточно мощный набор таких веществ. К другим подходящим продуктам можно отнести ромашковый чай и гранаты. Исследователи подчеркивают, что фитохимические вещества снижают хронические воспалительные процессы, а это - скрытый фактор целого ряда серьезных болезней, включая опухоли, артриты, сердечно-сосудистые недомогания, диабет и даже старческое слабоумие.

Ранее Комаровский назвал единственный способ избежать COVID-19.
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