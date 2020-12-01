5 признаков того, что вы уже переболели COVID-19

Врачи настаивают, что вызывать «скорую помощь» при первых подозрениях на коронавирус – святая обязанность каждого сознательного и ответственного человека своей страны. Но так поступают не все. Потому что есть те, кто принимает первые признаки коронавируса за обычное не слишком тяжелое заболевание – грипп или ОРВИ. Ведь COVID-19 может протекать бессимптомно или же иметь незначительные симптомы вирусного заболевания и походить на обычную сезонную простуду. Поэтому статистика не учитывает то количество людей, которым посчастливилось переболеть коронавирусом в домашних условиях. И выздороветь, а не умереть.





Учёные из Оксфордского университета провели исследования и выявили 5 частых симптомов, помимо повышенной температуры и сухого кашля, которые могут указывать на то, что у вас коронавирусная инфекция.





По каким же симптомам можно определить, что вы уже переболели COVID-19?





Потеря обоняния





Это, пожалуй, один из самых распространённых симптомов. В какой-то момент вы перестали различать запахи. Особенно если к этому добавилась заложенность носа. Учёные выяснили, что штамм SARS-CoV-2 бьёт в первую очередь по белкам, которые содержаться в клетках слизистой носа – именно таким способом инфекция попадает в организм человека.





Боль в животе





Болезненные ощущения в животе, особенно в верхней его части. Последний признак может говорить о развитии пневмонии, которая происходит в нижних долях легких. И достаточно в затруднительном положении оказываются беременные женщины, у которых боль в животе наблюдается при токсикозе на первых месяцах срока.





Расстройство желудка





Диарея может также являться симптомом COVID-19. К такому выводу пришли китайские учёные после обследование первых пациентов в Ухане – половина из 204 заболевших страдала расстройством желудка.





Конъюнктивит





Легкий фолликулярный конъюнктивит наблюдается у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией. При таком заболевании наливаются кровью глаза, наблюдаются зуд и жжение. Образуется гной, из-за которого слипаются ресницы.





Усталость





Очень сильная усталость наряду с другими симптомами может также указывать на наличие COVID-19 у человека. Но только в том случае, если ей не предшествовало сильное переутомление, например, большие физические нагрузки или бессонница.





Чтобы точно знать, переболели ли вы коронавирусом или нет, лучше сдать для этого соответствующие анализы. Но только тогда, когда пандемия COVID-19 пойдёт на спад.



