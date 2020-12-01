Леди Красота и здоровье
1 декабря 20, 11:31
Продукты, которые препятствуют похудению
Чтобы скинуть лишние килограммы существует много диет. Однако независимо от того, какой вариант ты выбрала, медики рекомендуют отказаться от следующих пяти продуктов.
Красное мясо
То есть говядина, баранина или свинина. В таком мясе содержится большое количество белка, необходимого для похудения, но в то же время в нем много жиров и калорий. Поэтому в свой рацион специалисты рекомендуют включить к примеру, мясо курицы.
Мороженое
В любимом многими людьми продукте содержится огромное количество сахара и калорий, что препятствует снижению веса.
Крестоцветные овощи
А именно брокколи и цветная капуста, которые в своем составе содержат большое количество нерастворимой клетчатки, из-за чего переваривание занимает больше времени. От этих овощей стоит отказаться вечером.
Томатный соус
В своем составе содержит кукурузный сироп с высоким уровнем фруктозы, которая представляет собой подсластитель, сделанный из кукурузного крахмала. Фруктоза действует на организму аналогично сахару. А высокая кислотность соуса может провоцировать возникновение изжоге и расстройство желудка.
Шоколад
Хоть темный шоколад и полезнее молочного, однако в нем тоже содержится сахар, который мешает похудеть. Помимо этого в шоколаде содержится аминокислота, которая мешает нормально отдохнуть ночью.
Источник: https://svidok.online/