Популярные повседневные продукты с «замаскированным» сахаром

При этом некоторые продукты, которые могут быть совсем не сладкими, иногда содержат больше сахара, чем тот же пончик. Специалисты перечислили популярные повседневные продукты со “скрытым” сахаром.





Одним из первых таких продуктов является нежирный йогурт. Часть сахара в нем – это натуральные сахара, которые содержатся в молоке и фруктах. Однако большая часть добавляется производителями специально, чтобы сделать продукт более сладким.





Смузи обычно готовится из нескольких видов фруктов и/или овощей. Также в него могут входить орехи и вода / молоко. Напиток получается сладким и без добавления сахара. При этом производителям смузи в пластиковых бутылках легче использовать не натуральные продукты, а концентраты фруктовых соков и фруктовые пюре. Таким образом количество насыщают макроэлементов в напитке сокращается, а сахара – увеличивается.





Еще один продукт со “скрытым” сахаром – арахисовое масло. Его советует употреблять перед или после тренировки, так как оно хорошо насыщает, а также содержит много полезных элементов. Однако не всегда в состав продукта входит только арахис, часто для сладости в него добавляют сахар, который значительно увеличивает калорийность и без того тяжелого продукта.





В свою очередь, две столовые ложки соуса барбекю содержат 15 граммов сахара, а одна бутылка чая – 38 граммов. Также много сахара в сухофруктах, батончиках с мюсли и заправках для салата. С осторожностью следует употреблять молоко, приготовленное, например, из миндаля. Любимый многими кофе в кафе и ресторанах тоже часто включает в свой состав сахар.





Кроме того, свежие кексы не так уж и здоровы. Используемые в них подсластители, заменяющие сахар, только увеличивают калорийность продукта. Также сахар часто добавляется в цельнозерновой хлеб. Понятно, что сахар есть в шоколадном молоке, однако, его количество гораздо больше, чем думают многие, предупреждают специалисты.



