Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.26
USD
28.42
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
2 декабря 20, 09:15
Необходимость витамина Д для организма
витамин Д
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Это вещество принято называть "витамином солнечного света".
Это поэтическое название обусловлено тем обстоятельством, что витамин Д может вырабатываться в организме человека под влиянием солнечных лучей. Для этого достаточно загорать (естественно большая часть поверхности кожи не должна быть прикрыта одеждой) ежедневно в течение получаса. Если у вас нет возможности загорать естественным образом, то можно обратиться в любой спа-салон, там к вашим услугам будет солярий. С его помощью вы сможете преобразиться свой внешний вид, приобрести бронзовый загар и необходимую дозу витамина.

Но, к сожалению, его содержание в продуктах питания достаточно мало, поэтому следует как можно чаще обогащать ими свой ежедневный рацион. Для того чтобы понять, для чего нужен витамин Д, рассмотрим более подробно то, как он действует в нашем организме.

Функции витамина Д

Главная задача, с которой витамин успешно справляется - это регуляция обмена таких веществ как фосфор и кальций. Их достаточная концентрация в крови обеспечивает нормальный рост костной системы, придаёт силы мышцам. Кальций также нужен для полноценного развития и функционирования нервных клеток.

Также витамин Д вещество крайне необходимое для нормальной свёртываемости крови, бесперебойной работы сердца и сердечно-сосудистой системы. Он повышает иммунный статус организма, предупреждает возникновение рахита в раннем детском возрасте и остеопороза у пожилых людей.

Как найти витамин Д в продуктах?

К сожалению, у нас не всегда есть возможность принимать солнечные ванны, поэтому приготовьтесь изучить список продуктов, в которых содержится витамин Д, и постарайтесь подналечь именно на эти гастрономические разносолы.

Вам придётся употреблять как можно чаще кисломолочные продукты, особенно творог и твёрдые сыры. Также полезным в этом плане является растительное масло и сливочное.

Запомните, чем больше морепродуктов вы будете потреблять, тем больше витамина д поступит в ваш организм, особенно вкусной и полезной из всего перечня даров моря является печень трески. Менее вкусным, но очень полезным является рыбий жир. Солнечным витамином богаты не только продукты животного происхождения, злаки также содержат его в большом количестве. Хотите пополнить витаминные запасы, налегайте на:

Зелень;

Орехи;

Семечки;

Картофель;

Грибы.

Конечно, в пище растительного происхождения витамин д содержится в малых дозах, именно поэтому убеждённым вегетарианцам достаточно сложно поддерживать нормальный уровень витамина в крови. В связи с этим врачи рекомендуют убеждённым противникам мясоедства употреблять витаминно-минеральные комплексы, дабы восполнить недостаток полезных веществ в организме.

Как понять, что у вас дефицит витамина Д?

Как правило, авитаминоз проявляет себя на поздних стадиях рахитом и остеомаляцией. Однако данные симптомы возникают только в самых запущенных формах витаминодефицита. Давайте лучше обсудим, какие признаки указывают на только что возникший недостаток витамина в организме.

Медики констатируют, что нехватка витамина д может спровоцировать:

потерю веса;

проблемы со сном;

ухудшение аппетита;

снижение остроты зрения.

Конечно, все эти неприятные симптомы могут являться признаками различных заболеваний, поэтому советуем вам не заниматься постановкой диагноза самостоятельно, а отправиться на консультацию к врачу. Он поможет вам с подбором витаминов и выберет правильный рацион питания.

Надеемся, что наши советы помогут вам избежать авитаминоза и быть всегда в отличной форме, ни смотря на время года. Пусть солнечный витамин придаст вам бодрость и силы, а также поможет избежать множества болезней.

Источник: http://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рецепты бодрости: 5 напитков, заставляющих проснуться
noimageВитамин D: Чем грозит его нехватка в организме
noimageКак преодолеть тягу к сладостям
noimage7 диет, эффективность которых доказана учеными
Лента новостей