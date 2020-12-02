Необходимость витамина Д для организма

Это поэтическое название обусловлено тем обстоятельством, что витамин Д может вырабатываться в организме человека под влиянием солнечных лучей. Для этого достаточно загорать (естественно большая часть поверхности кожи не должна быть прикрыта одеждой) ежедневно в течение получаса. Если у вас нет возможности загорать естественным образом, то можно обратиться в любой спа-салон, там к вашим услугам будет солярий. С его помощью вы сможете преобразиться свой внешний вид, приобрести бронзовый загар и необходимую дозу витамина.





Но, к сожалению, его содержание в продуктах питания достаточно мало, поэтому следует как можно чаще обогащать ими свой ежедневный рацион. Для того чтобы понять, для чего нужен витамин Д, рассмотрим более подробно то, как он действует в нашем организме.





Функции витамина Д





Главная задача, с которой витамин успешно справляется - это регуляция обмена таких веществ как фосфор и кальций. Их достаточная концентрация в крови обеспечивает нормальный рост костной системы, придаёт силы мышцам. Кальций также нужен для полноценного развития и функционирования нервных клеток.





Также витамин Д вещество крайне необходимое для нормальной свёртываемости крови, бесперебойной работы сердца и сердечно-сосудистой системы. Он повышает иммунный статус организма, предупреждает возникновение рахита в раннем детском возрасте и остеопороза у пожилых людей.





Как найти витамин Д в продуктах?





К сожалению, у нас не всегда есть возможность принимать солнечные ванны, поэтому приготовьтесь изучить список продуктов, в которых содержится витамин Д, и постарайтесь подналечь именно на эти гастрономические разносолы.





Вам придётся употреблять как можно чаще кисломолочные продукты, особенно творог и твёрдые сыры. Также полезным в этом плане является растительное масло и сливочное.





Запомните, чем больше морепродуктов вы будете потреблять, тем больше витамина д поступит в ваш организм, особенно вкусной и полезной из всего перечня даров моря является печень трески. Менее вкусным, но очень полезным является рыбий жир. Солнечным витамином богаты не только продукты животного происхождения, злаки также содержат его в большом количестве. Хотите пополнить витаминные запасы, налегайте на:





Зелень;





Орехи;





Семечки;





Картофель;





Грибы.





Конечно, в пище растительного происхождения витамин д содержится в малых дозах, именно поэтому убеждённым вегетарианцам достаточно сложно поддерживать нормальный уровень витамина в крови. В связи с этим врачи рекомендуют убеждённым противникам мясоедства употреблять витаминно-минеральные комплексы, дабы восполнить недостаток полезных веществ в организме.





Как понять, что у вас дефицит витамина Д?





Как правило, авитаминоз проявляет себя на поздних стадиях рахитом и остеомаляцией. Однако данные симптомы возникают только в самых запущенных формах витаминодефицита. Давайте лучше обсудим, какие признаки указывают на только что возникший недостаток витамина в организме.





Медики констатируют, что нехватка витамина д может спровоцировать:





потерю веса;





проблемы со сном;





ухудшение аппетита;





снижение остроты зрения.





Конечно, все эти неприятные симптомы могут являться признаками различных заболеваний, поэтому советуем вам не заниматься постановкой диагноза самостоятельно, а отправиться на консультацию к врачу. Он поможет вам с подбором витаминов и выберет правильный рацион питания.





Надеемся, что наши советы помогут вам избежать авитаминоза и быть всегда в отличной форме, ни смотря на время года. Пусть солнечный витамин придаст вам бодрость и силы, а также поможет избежать множества болезней.



