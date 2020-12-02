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Леди
Красота и здоровье
2 декабря 20, 11:36
Как преодолеть тягу к сладостям
сладости
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Многие люди имеют зависимость от сладостей и не представляют своей жизни без них.
Но это пагубно сказывает на фигуре и не только, поэтому стоит вначале разобраться, почему день без сладкого кажется пыткой. И найти эффективное решение проблемы. О том, как это сделать рассказала в Instagram Ева Шишова.

Разберем три основные причины такого влечения:
Физическая тяга. Проявляется в тех самых случаях, когда организму не хватает энергии. Сладкое – это самый простой способ ее получить. Сахар усваивается уже на кончике языка, расщепляется до глюкозы и может воспроизводить необходимую энергию
Ее нехватка может возникнуть из-за:

– заниженной калорийности
– недостатка углеводов
Решив эти проблемы, физическая тяга отступит.

Психологическая тяга. Возникает, когда гормон радости у человека вырабатывается на сладкое. Это может идти из детства, а также быть приобретенным.
В этом случае нужно найти и постараться восполнить как раз то, чтоименно человек компенсирует сладким, например, нехватку любви или ярких эмоций.
Недостаток хрома. Выявить его можно, только сдав анализы. И уже после этого начать принимать витамины, согласуя дозировку с врачом.
В процессе борьбы с тягой к сладкому нельзя резко от него отказываться, иначе будет срыв!

Лучше постепенно заменить обычные сладости на более полезные. Сначала подменяем, а потом сокращаем их употребление:

горький шоколад
пастила
фрукты
сухофрукты
протеиновые батончики и тд

Есть люди, которые после основного приема пищи не могут обойтись без дольки шоколада, к примеру. Здесь мы можем также, во-первых, перейти с обычного на горький шоколад, во-вторых, сократить его употребление, оставив такой ритуал только на один прием пищи. И, в-третьих, шоколад мы можем вписать в свой суточный калораж и лакомиться им понемногу несколько раз в день.

Источник: https://newsyou.info/
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