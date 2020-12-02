Леди Красота и здоровье
2 декабря 20, 11:38
Витамин D: Чем грозит его нехватка в организме
Не исключение - и витамин D. По словам британских медиков, о его нехватке в организме могут свидетельствовать заметное размягчение костей и боли по ночам.
Однако на ранних этапах дефицит, как правило, развивается без проявления симптомов и выявить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.
Признаком нехватки витамина D является тупая ноющая боль в области таза, поясницы, ногах, бедрах и ребрах, которая усиливается по ночам или при нажатии на кости.
Специалисты подчеркнули, что патология опасна для пожилых людей, поскольку часто становится причиной переломов и остеопороза. Предотвратить дефицит поможет ежедневный профилактический прием витамина D.
Витамин D - жирорастворимый витамин, который содержится в немногих продуктах питания, а также синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Он играет важную роль в усвоении кальция и фосфора в организме.
Хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития в будущем сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний и воспалительных заболеваний кишечника.
Источник: http://www.bagnet.org/