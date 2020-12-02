Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.26
USD
28.42
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
2 декабря 20, 11:38
Витамин D: Чем грозит его нехватка в организме
Витамин D
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В период пандемии коронавируса люди стали активней "налегать" на различные витамины.
Не исключение - и витамин D. По словам британских медиков, о его нехватке в организме могут свидетельствовать заметное размягчение костей и боли по ночам.

Однако на ранних этапах дефицит, как правило, развивается без проявления симптомов и выявить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.

Признаком нехватки витамина D является тупая ноющая боль в области таза, поясницы, ногах, бедрах и ребрах, которая усиливается по ночам или при нажатии на кости.

Специалисты подчеркнули, что патология опасна для пожилых людей, поскольку часто становится причиной переломов и остеопороза. Предотвратить дефицит поможет ежедневный профилактический прием витамина D. 

Витамин D - жирорастворимый витамин, который содержится в немногих продуктах питания, а также синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Он играет важную роль в усвоении кальция и фосфора в организме.

Хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития в будущем сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний и воспалительных заболеваний кишечника.

Источник: http://www.bagnet.org/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рецепты бодрости: 5 напитков, заставляющих проснуться
noimageКак преодолеть тягу к сладостям
noimageНеобходимость витамина Д для организма
noimage7 диет, эффективность которых доказана учеными
Лента новостей