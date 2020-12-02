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Леди
Красота и здоровье
2 декабря 20, 13:03
Рецепты бодрости: 5 напитков, заставляющих проснуться
утро
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С наступлением холодных сезонов человеку сложнее просыпаться утром из-за недостатка солнечного света.
Сделать утро добрым очень просто: достаточно знать, что именно поможет вам взбодриться и настроиться на продуктивный день.

Известно, что некоторые напитки, и даже просто обычная вода, способны "разбудить" организм, зарядить его энергией и пополнить запасы полезных микроэлементов.

Какие вкусные и полезные напитки помогут вам проснуться в морозные дни.

Вода
Простая вода лучше всех других напитков поможет вам проснуться. Пара стаканов воды сразу после пробуждения запускают в нашем организме массу процессов: восполнение водного баланса, запуск обменных процессов, улучшение состояния кожи и ускорение процесса обновление клеток. Это напрямую влияет на наше самочувствие с самого утра.

Кофе
Чашка крепкого свежесваренного кофе как нельзя лучше бодрит по утрам и моментально заставляет проснуться. Больше всего подходит на роль вкусного "будильника", тем более, если вы употребите его с полезными специями после стакана чистой воды.

Чай
Является природным энергетиком. Зеленые и черные чаи отлично тонизируют благодаря содержанию в своем составе кофеина, восполняют водный баланс, дарят чувство бодрости и обогащают организм необходимыми витаминами. А если вы еще добавите лимон и/или имбирь - пользы будет вдвое больше.

Горячий шоколад
Горячий шоколад помогает сконцентрироваться, улучшает деятельность мозга, повышает работоспособность и стрессоустойчивость, а также является отличным антидепрессантом.

Смузи
Утренний смузи - это быстрое насыщение и несомненная польза для организма. Лучше всего подойдут оранжевые и зеленые смузи, потому как обладают необходимым витаминов С.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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