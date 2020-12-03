Напитки для ускорения обмена веществ и снижения веса

Чистая вода считается лучшим напитков повседневного рациона, но если вы хотите чего-то большего, попробуйте эти полезные напитки – они дают заряд энергии, ускоряют обмен веществ, а также в некоторой степени помогают снизить вес.





Зеленый чай. Его главное преимущество – высокое содержание антиоксидантных веществ полифенолов, способных предотвращать определенные виды рака (например, рак молочной, предстательной железы). Исследования также показывают, что напиток препятствует резкому повышению уровня сахара в крови после еды, что может быть особенно полезно для людей, страдающих диабетом 2 типа. Защищая от слишком быстрого усвоения углеводов, зеленый чай предотвращает накопление жира, содействует снижению веса.





Кокосовая вода. Специалисты рекомендуют этот напиток из-за большого количества калия, содержащегося в нем. Данный минерал играет жизненно важную роль в поддержании здорового сердцебиения и регуляции артериального давления. Помимо того, калий играет роль регулятора обмена веществ, его низкий уровень в организме ассоциируется с повышенным содержание глюкозы в крови, а здоровое потребление калия, в свою очередь, снижает риск метаболического синдрома, одним из признаков которого является ожирение.





Лимонная вода. Является эффективным усилителем иммунитета: две столовые ложки лимонного сока, смешанные со стаканом воды, дают организму примерно 14 мг витамина С – очень полезного вещества для ускорения метаболизма и снижения веса. Данный витамин участвует в окислительно-восстановительных процессах, оказывает позитивное влияние на разные виды обмена веществ (белковый, углеводный, холестериновый). Употребляя витамин С, мы добиваемся сокращения количества адипоцитов – жировых клеток.





Свекольный сок. Свекла является мощным источником фолиевой кислоты, магния, нитратов, превращающихся в оксид азота, что помогает снизить кровяное давление и улучшить кровоток. Съеденная перед тренировкой, она повышает выносливость, способствует укреплению мышц. Свекольный сок эксперты называют идеальным напитком для повышения иммунитета и метаболизма.





Несладкое молоко. Различные молочные продукты, в том числе само молоко, эффективно содействуют ускорению обмена веществ. Этот эффект обусловлен высокой дозой кальция, одного из лучших природных жиросжигателей. Считается, что потребление молочных изделий три раза в день способно ускорить обмен веществ до 70%.



