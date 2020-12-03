Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.27
USD
28.28
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
3 декабря 20, 11:17
Доктор рассказал, почему температуру 37 сбивать не нужно
температура
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Недавно в сети появилось заявление израильского врача Бориса Бриля о том, что температуру 37 нужно сбивать. По мнению украинского врача Павла Силковского, это не совсем так.
"Это тот момент, когда смешали все в кучу и просто вводят в заблуждение простых людей. Я предполагаю, что даже слова врача здесь тоже трактуются неправильно. И температура, и кашель, и боль в организме служат защитными процессами, которые обеспечивают и поддерживают гомеостаз. Однако, если пациент находится под контролем врача, то некоторые из этих механизмов можно устранять", - написал медик на Facebook-странице "По той бік новин".

Если сбивать температуру 37 можно пропустить ряд очень важных симптомов. Медик отмечает, что, например в случае с коронавирусом температура играет противовирусную роль.

"Но если мы лечим вирусную инфекцию, антибиотик против нее бессилен. Противовирусные препараты часто тоже неэффективны. Например, против COVID. В таком случае остается только температура, повышение которой также играет противовирусную роль. Если в таком случае мы еще и снижаем температуру, можем иметь гораздо худшие последствия. Все это может закончиться очень плачевно", - считает врач.

Нужно отметить, что самое важное решение сбивать вам температуру или нет, должен принимать лечащий врач.

Источник: https://www.rbc.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Напитки для ускорения обмена веществ и снижения веса
noimageРецепты бодрости: 5 напитков, заставляющих проснуться
Лента новостей