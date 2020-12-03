Доктор рассказал, почему температуру 37 сбивать не нужно

"Это тот момент, когда смешали все в кучу и просто вводят в заблуждение простых людей. Я предполагаю, что даже слова врача здесь тоже трактуются неправильно. И температура, и кашель, и боль в организме служат защитными процессами, которые обеспечивают и поддерживают гомеостаз. Однако, если пациент находится под контролем врача, то некоторые из этих механизмов можно устранять", - написал медик на Facebook-странице "По той бік новин".





Если сбивать температуру 37 можно пропустить ряд очень важных симптомов. Медик отмечает, что, например в случае с коронавирусом температура играет противовирусную роль.





"Но если мы лечим вирусную инфекцию, антибиотик против нее бессилен. Противовирусные препараты часто тоже неэффективны. Например, против COVID. В таком случае остается только температура, повышение которой также играет противовирусную роль. Если в таком случае мы еще и снижаем температуру, можем иметь гораздо худшие последствия. Все это может закончиться очень плачевно", - считает врач.





Нужно отметить, что самое важное решение сбивать вам температуру или нет, должен принимать лечащий врач.



