Кето-диета: плюсы и минусы

Прежде всего, давайте попробуем понять, что такое кетоз, который дал название этой новой диете. Нашему мозгу нужна глюкоза, чтобы обеспечить сердце необходимой энергией. Но когда мы потребляем слишком мало углеводов, организм будет использовать свои запасы кетонов (соединения, вырабатываемые печенью из жира при слишком низком уровне инсулина).





Наша печень постоянно производит кетоны. Но скорость будет зависеть от нашего потребления углеводов и белков. Следовательно, для ее повышения достаточно заменить углеводы и белки жирами. Тело будет сжигать жир, а не углеводы для получения энергии. Процесс, который начинается примерно через 3 дня.





Что можно есть на кетогенной диете?





При кетогенной диете жиры составляют 60-80% суточной нормы калорий. Остальное распадется следующим образом:





20% белка;

10% углеводов.





Получается, часть вашего пищевого спектра будет довольно ограничена. Таким образом, мы забываем о картофеле или тыкве, которые содержат слишком много углеводов. То же самое с большинством фруктов, хлеба, крахмала или даже молока.





И наоборот, людям, соблюдающим кетогенную диету, рекомендуется переходить на овощи с низким содержанием углеводов (к примеру, красный перец, капуста).





Преимущества





Для ее самых ярых последователей кетогенная диета, поскольку она позволяет значительно снизить потребление углеводов, поможет:





улучшить физическую и умственную работоспособность;

регулировать аппетит;

снизить уровень сахара в крови.





Фактически, большинство из них – это принятие желаемого за действительное. Хотя некоторые исследования показали, что кето-диета уменьшает судороги у детей с эпилепсией, нет никаких доказательств того, что она облегчит другие расстройства мозга или улучшит нашу когнитивную функцию.





Кетогенная диета также в моде среди людей с диабетом, появляется все больше эмпирических данных, которые показывают очень положительное влияние на диабетиков.





Когда дело доходит до похудания, кетогенная диета работает в краткосрочной перспективе. И многие из тех, кто его тестировал, утверждают, что потеряли много веса и быстро. Но опять же, нам придется немного подождать с точки зрения долгосрочных эффектов. Все, что можно сказать, это то, что диета с низким содержанием углеводов хороша для ускорения метаболизма и сжигания жира.





Риски для здоровья





Первые дни кето-диеты могут принести следующие симптомы:





головная боль;

тошнота;

приливы;

мышечные судороги;

физическое и умственное переутомление.





Обычно эти побочные эффекты со временем проходят. И наконец, самое неприятное – это неприятный запах изо рта, на который жалуются многие люди, попробовавшие кетогенную диету. Ацетон действительно является одним из соединений кетонов. Это будет ощущаться не только по запаху изо рта, но и по стулу.





Противопоказания





Некоторым людям такой резкий режим питания противопоказан. Так обстоит дело, например, с пациентами с диабетом 1 типа. То же самое касается всех, кто склонен к метаболическим нарушениям, связанным с окислением жирных кислот. Люди с гепатоцеллюлярной недостаточностью или дыхательной недостаточностью также не могут лишать себя углеводов.





В любом случае важно проконсультироваться с врачом и / или диетологом, прежде чем переходить на кетогенную диету. В самом деле, вносить такие изменения в свой рацион без индивидуального мониторинга может быть опасно. В частности, существует реальный риск возникновения недостатков. Может потребоваться пищевая добавка!



