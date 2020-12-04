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Леди
Красота и здоровье
4 декабря 20, 11:56
ВОЗ обновила рекомендации касательно ношения масок
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что одна только защитная маска не способна защитить человека от коронавируса. В то же время ношение масок эффективно для профилактики распространения болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро ВОЗ в Украине.

Так, ВОЗ обновила рекомендации относительно ношения тканевых и медицинских масок.

Тканевые маски необходимо использовать:

в помещениях с плохой системой вентиляции  или ее отсутствием независимо от того, есть ли возможность соблюдать социальную  дистанцию  в 1,5 метра;
в помещениях, которые систематически проветриваются, но в которых невозможно соблюдать дистанцию;
в магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т.д., если в этих помещениях невозможно соблюдение дистанции;
на рынках, ярмарках и других собраниях под открытым небом, если невозможно соблюдение дистанции.

Медицинские маски необходимо использовать:

везде, где невозможно соблюдение дистанции по меньшей мере в 1,5 метра, людям в возрасте от 60 лет, а также людям с хроническими болезнями;
везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, даже если отсутствуют симптомы.

Не рекомендуется использовать маску при интенсивных занятиях спортом при условии качественной системы вентиляции в спортзале.

Использование масок с клапанами тоже не рекомендуется, поскольку он может пропускать воздух и распространять вирус.

Всемирная организация здравоохранения основательно изучает перспективы внедрения электронных сертификатов вакцинации. Они будут необходимы для путешествий.

Источник: https://bykvu.com/
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