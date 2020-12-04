ВОЗ обновила рекомендации касательно ношения масок

Об этом сообщает пресс-служба Бюро ВОЗ в Украине.





Так, ВОЗ обновила рекомендации относительно ношения тканевых и медицинских масок.





Тканевые маски необходимо использовать:





в помещениях с плохой системой вентиляции или ее отсутствием независимо от того, есть ли возможность соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;

в помещениях, которые систематически проветриваются, но в которых невозможно соблюдать дистанцию;

в магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т.д., если в этих помещениях невозможно соблюдение дистанции;

на рынках, ярмарках и других собраниях под открытым небом, если невозможно соблюдение дистанции.





Медицинские маски необходимо использовать:





везде, где невозможно соблюдение дистанции по меньшей мере в 1,5 метра, людям в возрасте от 60 лет, а также людям с хроническими болезнями;

везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, даже если отсутствуют симптомы.





Не рекомендуется использовать маску при интенсивных занятиях спортом при условии качественной системы вентиляции в спортзале.





Использование масок с клапанами тоже не рекомендуется, поскольку он может пропускать воздух и распространять вирус.





Всемирная организация здравоохранения основательно изучает перспективы внедрения электронных сертификатов вакцинации. Они будут необходимы для путешествий.



