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Леди
Красота и здоровье
4 декабря 20, 13:06
Утренняя йога: как взбодрить тело за 7 минут
йога
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Если давно хотели попробовать заниматься йогой по утрам – это отличный шанс попробовать.
Рассказываем о короткой практике, которая сделает день гармоничным и разогреет тело.

Выполняйте каждое упражнение в течение 3 – 5 циклов дыхания. Синхронизируйте дыхание с движениями.

Обороты руками
Сядьте в позу лотоса или просто разместите ноги накрест. Упирайтесь одной рукой в пол сбоку от тела. Другой делайте обороты. Увеличивайте амплитуду. Смените руки и сделайте то же самое.

Боковые скручивания
В той же позиции поверните голову и корпус влево, руки на коленях. Дышите 3 – 5 раз. Повернитесь в другую сторону и повторите то же самое.

«Хороший» и «плохой» кот
Стоя на коленях и руках, выгибайте спину вниз, потом наоборот, округляйте ее.

Далее выполняйте следующие упражнения в динамике:

Стоя на коленях и ладонях, протяните левую руку под правой, плечо упирается в пол. Смените руки.
Низкий выпад на правую ногу.
Полушпагат на правую ногу.
Низкий выпад на левую ногу.
Полушпагат на левую ногу.
Поза щенка.
Поза сфинкса.
Поза ребенка.
В конце выполняйте стандартную асану «собака мордой вниз».

Согласно буддийскому учению, упражнения должны развивать в человеке отказ от сиюминутных желаний, питающих эго, но на практике, пишут ученые, йога и медитация порождают чувство собственного достоинства.

Источник: https://changeua.com/
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