Утренняя йога: как взбодрить тело за 7 минут

Рассказываем о короткой практике, которая сделает день гармоничным и разогреет тело.





Выполняйте каждое упражнение в течение 3 – 5 циклов дыхания. Синхронизируйте дыхание с движениями.





Обороты руками

Сядьте в позу лотоса или просто разместите ноги накрест. Упирайтесь одной рукой в пол сбоку от тела. Другой делайте обороты. Увеличивайте амплитуду. Смените руки и сделайте то же самое.





Боковые скручивания

В той же позиции поверните голову и корпус влево, руки на коленях. Дышите 3 – 5 раз. Повернитесь в другую сторону и повторите то же самое.





«Хороший» и «плохой» кот

Стоя на коленях и руках, выгибайте спину вниз, потом наоборот, округляйте ее.





Далее выполняйте следующие упражнения в динамике:





Стоя на коленях и ладонях, протяните левую руку под правой, плечо упирается в пол. Смените руки.

Низкий выпад на правую ногу.

Полушпагат на правую ногу.

Низкий выпад на левую ногу.

Полушпагат на левую ногу.

Поза щенка.

Поза сфинкса.

Поза ребенка.

В конце выполняйте стандартную асану «собака мордой вниз».





Согласно буддийскому учению, упражнения должны развивать в человеке отказ от сиюминутных желаний, питающих эго, но на практике, пишут ученые, йога и медитация порождают чувство собственного достоинства.



