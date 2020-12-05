Какой продукт самый полезный для завтрака

Качественный завтрак - залог энергии и бодрости на весь день. Практически идеальной основой для полезного во всех отношениях завтрака является натуральный йогурт. По словам медиков, он может заметно повысить продолжительность жизни, если употреблять его на регулярной основе, пишет golos.ua.

В составе йогурта есть пробиотики, которые помогают привести в норму работу пищеварительной системы. Также в нем содержатся такие необходимые организму соединения, как кальций и фосфор, плюс, йогурт насыщен белками.

"Компоненты йогурта активируют защитные свойства человеческого организма и помогают ему противостоять разным негативным факторам, которые обычно становятся причиной хронических заболеваний. Йогурт в целом укрепляет организм и заметно снижает вероятность преждевременной смерти. Но для этого его необходимо употреблять регулярно. Например, на завтрак", - говорят британские ученые.

Пробиотические микроорганизмы, которые входят в состав йогурта, активируют работу кишечника и улучшают способность организма усваивать полезные вещества из еды.

Кроме того, йогурт защищает организм от развития ожирения, метаболического синдрома и связанных с этими состояниями болезней.

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