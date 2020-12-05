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Леди
Красота и здоровье
5 декабря 20, 13:17
Способы продлить жизнь на десять лет
жизнь
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Американские ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет.
Исследование опубликовано на сайте Национальной медицинской библиотеки США.

Специалистами были проанализированы причины смерти и образы жизни пожилых мужчин и женщин в 11 европейских странах. В результате они пришли к выводу, что правильное питание, отсутствие стресса, а также отказ от курения и умеренное употребление спиртных напитков могут увеличить продолжительность жизни человека на десять лет.

Исследователи советуют придерживаться средиземноморской диеты, поскольку она богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание снизит риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, метаболического синдрома и ухудшения работы мозга.

При отказе от курения и умеренном употреблении алкогольных напитков риск смерти снижается на 17-18 процентов, отметили ученые. Также положительное влияние на продолжительность жизни оказывает отсутствие стресса. По данным исследователей, у счастливых людей риск преждевременной смерти снижается почти на четыре процента.

Специалистами были изучены образы жизни 1507 мужчин и 832 женщин в период между 1988 и 2000 годами.

Источник: https://svidok.online/
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