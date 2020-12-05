Три лучших напитка для снижения высокого давления

Медики призывают не допускать развития гипертонии, а при имеющемся заболевании следовать предписаниям по снижению высокого давления. Они напоминают, что при гипертонии стенки кровеносных сосудов испытывают избыточное напряжение из-за постоянно интенсивного воздействия на них кровотока. В конечном итоге это увеличивает нагрузку на сердце и преждевременно изнашивает его, заставляя работать с большим усилием, но менее эффективно – последствия данного процесса могут быть весьма драматичны.





Специалисты в области здорового питания обращают внимание на напитки, способствующие снижению высокого кровяного давления, пишет издание Express. Из числа лучших они предлагают употреблять по меньшей мере три.





Каркаде. Учеными было проведено исследование с участием пациентов с пре- и умеренной гипертонией возрастом 30-70 лет, не принимавших лекарств для снижения АД. На протяжении шести недель часть испытуемых выпивала ежедневно три порции по 240 мл чая из гибискуса, часть – напиток плацебо. В результате группа, потреблявшая каркаде, смогла снизить высокое систолическое АД, чего не произошло в группе плацебо.





«Ежедневное употребление чая из гибискуса в количестве, легко включаемом в рацион, снижает артериальное давление у взрослых с гипертонической болезнью и умеренной гипертонией – это весьма эффективное диетическое изменение для людей с этими состояниями», — считают исследователи.

Гранатовый сок. Согласно данным, опубликованным Национальной библиотекой медицины США, гранатовый сок также может успешно применяться для борьбы с повышением давления. Гипотензивное действие этого напитка объясняется способностью подавлять активность сывороточного ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в сыворотке крови. Ученые оценивают его как одно из лучших натуральных средств по снижению систолического артериального давления.





«Гранатовый сок богат дубильными веществами, обладает антиатеросклеротическими свойствами и сильным антиоксидантным действием. Его потребление способно улучшать функционирование сердечно-сосудистой системы», — отмечают научные специалисты.

Комбуча. В отчете журнала Health говорится, что потребление данного напитка улучшает работу пищеварения, восстанавливает флору из полезных бактерий в организме, повышает иммунитет и настроение. Его благотворные эффекты исследователи связывают с высоким содержанием пробиотиков. Также этим объясняется присущее напитку свойство снижать давление – как систолическое, так и диастолическое. Ученые констатируют, что комбуча содержит не один, а несколько видов пробиотиков, данное обстоятельство усиливает оздоровительное действие этого ферментированного напитка на организм.





«Напиток на основе чайного гриба активизирует вывод из организма токсинов и повышает энергию, помогает похудеть, предотвращает высокое кровяное давление, сердечные заболевания и рак», — сообщили эксперты.



