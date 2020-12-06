В ВОЗ рассказали, позволят ли вакцины победить коронавирус

Такое мнение высказал глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райян, передает CNN.





"Появление вакцин не сведет COVID-19 в ноль", - сказал он.





По его словам, вакцины дадут человечеству "очень мощный инструмент в уже имеющийся инструментарий", но сами по себе они не смогут справиться с полной ликвидацией коронавируса.





Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что, на фоне положительных новостей о создании вакцин, в мире начинают возникать настроения, будто пандемия уже побеждена.





"В ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается", - сказал он.





"Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже сверх этого предела", - сказал Гебрейесус.



