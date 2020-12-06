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Леди
Красота и здоровье
6 декабря 20, 15:39
В ВОЗ рассказали, позволят ли вакцины победить коронавирус
вакцина
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Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что наличие вакцин от COVID-19 не позволит полностью побороть коронавирус, а следовательно "расслабляться" не стоит.
Такое мнение высказал глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райян, передает CNN. 

"Появление вакцин не сведет COVID-19 в ноль", - сказал он. 

По его словам, вакцины дадут человечеству "очень мощный инструмент в уже имеющийся инструментарий", но сами по себе они не смогут справиться с полной ликвидацией коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что, на фоне положительных новостей о создании вакцин, в мире начинают возникать настроения, будто пандемия уже побеждена. 

"В ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается", - сказал он. 

"Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже сверх этого предела", - сказал Гебрейесус.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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