Никакой сухости: как уберечь кожу лица зимой

Мороз и ветер, сухость воздуха отапливаемых помещений, постоянные перепады температур – все это просто не может пройти без следа для кожи вашего лица. В самый холодный период года это ваше самое уязвимое место, ведь лишь оно открыто на морозе. Именно поэтому так важно знать, как уберечь кожу лица зимой от сухости, растрескивания, покраснения и воспалений.





Неважно, какой у вас тип кожи – даже жирный тип ощущает на себе влияние холода, когда вы заходите в теплое помещение. На морозе ваша кожа пытается сохранить тепло, сужая кровеносные сосуды, которые в свою очередь высушивают ее внешние слои. Это заставляет даже самую жирную кожу чувствовать себя сухой и стянутой. Кроме того, она будет выглядеть тусклой. Еще один минус зимы для вашего лица – тонкие линии и мелкие морщинки кажутся более заметными.





Но вы можете быть уверены, что ваша кожа остается мягкой и гладкой в течение всего сезона, следуя простым советам ухода за кожей зимой.





Инвестируйте в увлажнитель воздуха

Это поможет сохранить влагу в воздухе и предотвратить условия, которые в первую очередь приводят к сухой, шелушащейся коже. Особенно полезно ставить увлажнитель воздуха возле кровати перед сном. Ночью, когда кожа выполняет свою самую глубокую восстановительную работу, влажность воздуха должна быть нормальной, чтобы все полезные вещества из нанесенных кремов и сывороток не испарялись со скоростью света.





Максимально закрывайте кожу, когда вы находитесь на холоде

Кожу тела мы скрываем, выходя на мороз, а вот лицо постоянно остается открытым. Но можно и лицо прикрывать, хоть немного. Мы говорим о шарфах, шапках. Ветер в сочетании с холодными температурами может быстро высушить открытую кожу. Желательно носить натуральные материалы, такие как хлопок, шелк, синтетические ткани могут «колоться» и раздражать чувствительную кожу, высушивая ее в процессе носки. Шелк – идеальный выбор, так как это скользящий материал, который не вызывает никаких трений. К тому же он обладает антибактериальными свойствами. В шелке может быть довольно холодно зимой, так что просто выбирайте натуральные гладкие ткани.





Не принимайте горячие ванны и не сидите в душе долго

Извините за такой совет, но принятие горячих ванн и душа истощает липидный слой вашей кожи. Поддерживайте температуру воды теплой и сократите продолжительность банных процедур до пяти минут максимум. После ванны или душа не трите кожу полотенцем, а промакивайте ее, чтобы удалить лишнюю влагу, не раздражая кожу. Сразу после этого нужно нанести крем для лица, пока кожа слегка влажная. Это обеспечит максимальное впитывание. Тот же совет действует и с кожей тела.





Реже используйте средства по уходу за кожей с активными ингредиентами

Средства от прыщей и антивозрастные сыворотки с такими мощными ингредиентами, как ретинол, могут иметь побочные эффекты, среди которых раздражение и сухость кожи. Ограничьте использование таких средств до трех раз в неделю, чтобы уменьшить раздражительность и защитить кожу от морозов. Средства от прыщей используйте только точечно и на ночь, а утром хорошо увлажните обработанный участок.





Запаситесь средствами с правильными активными ингредиентами

Керамиды помогают создать прочный щит на коже и удерживают необходимую влагу в ней. Между тем пробиотики и пребиотики могут увеличить естественное производство керамидов и сбалансировать рН вашей кожи (оба должны обеспечить здоровый барьер). Витамин Е при использовании в сыворотках и кремах поможет увеличить количество жирных кислот в коже, которые необходимы для нормального выполнения ею барьерной функции. Если у вас кожа тонкая и есть склонность к образованию сосудистых звездочек, добавьте в свой режим ухода за кожей зимой кремы с витамином К, который действует укрепляюще.





Поменяйте свой легкий увлажняющий крем на более жирный

Легкие формулы хороши весной и летом, а вот зимой стоит использовать средства для ухода за кожей с более плотной текстурой. Ищите кремы, которые содержат такие ингредиенты, как масло ши, масло какао и другие натуральные липиды. Вы также можете заменить сыворотку на сухие масла для лица, но наносите их под кремы. Они не только увлажнят кожу, но и создадут на ее поверхности гибкий липидный слой, который будет «сжиматься» и «ослабляться» при изменении уровня влажности и колебаниях температур. С маслами ваша кожа сохранит природное количество влаги даже при низких температурах и сухости воздуха.





Замените пенку для умывания на лосьон

Пенящиеся средства для умывания часто содержат компоненты, которые сушат кожу, что зимой ни к чему. Некоторые гели также содержат поверхностно-активные веществами, которые портят барьер кожи. Замените их на средства с нежной сливочной консистенцией. Очищающий лосьон, бальзам для снятия макияжа, молочко и сливки для лица по-прежнему удаляют стойкий макияж и грязь, не пересушивая кожу.



