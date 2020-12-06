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Леди
Красота и здоровье
6 декабря 20, 15:47
Сладкие фрукты, которые уберегут вас от диабета
груша
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Врачи постоянно проводят различные научные исследования, чтобы выяснить многие вещи, которые связаны с влиянием ряда продуктов на различные заболевания.
Теперь же специалисты рассказали о том, какие популярные фрукты помогут уменьшить опасность развития сахарного диабета второго типа.

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Сахарный диабет сегодня является одним из самых опасных заболеваний, о которого страдает большинство людей. Специалисты проводили достаточно много исследований, которые помогали им выяснить все факты об этом распространенном заболевании. Многие люди в стремлении вылечиться бегут в аптеки, чтобы купит лекарственные препараты, которые не только дорогие, но и вредные для организма.

Поэтому специалисты попытались выяснить, чем можно заменить вредные лекарственные препараты. Исходя из исследований, им удалось определить, с помощью каких фруктов можно предотвратить появление сахарного диабета второго типа.

По их словам, в рацион питания необходимо включить больше яблок, черники и груш, чтобы не привести к развития этого распространенного заболевания.

Источник: https://changeua.com/
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