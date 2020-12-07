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Леди
Красота и здоровье
7 декабря 20, 12:00
Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел COVID-19
вакцина
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Врач-инфекционист Алексей Галимский указал, что неправильно предполагать, будто у переболевших коронавирусом людей иммунитет сохраняется в течение полугода.
Об этом он рассказал "Обозревателю". 

Галимский отметил, что спустя полгода в крови переболевшего человека продолжают определяться антитела к коронавирусу, однако это не указывает на то, что у него сохраняется иммунитет от повторного заболевания. 

"Иммунитет к вирусным заболеваниям обусловлен не только уровнем антител, но и специфически активированными лимфоцитами, "клеточным иммунитетом". Сколько сохраняются они, мне трудно сказать. Могут годами, могут десятилетиями", - сказал он, добавив, что COVID-19 остается малоизученным заболеванием. 

Он выразил надежду, что переболевшие и привитые люди сохранят иммунитет в течение нескольких лет, однако указал на то, что уже сейчас есть данные о повторном инфицировании. 

Источник: https://telegraf.com.ua/
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