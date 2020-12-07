Леди Красота и здоровье
7 декабря 20, 12:00
Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел COVID-19
Об этом он рассказал "Обозревателю".
Галимский отметил, что спустя полгода в крови переболевшего человека продолжают определяться антитела к коронавирусу, однако это не указывает на то, что у него сохраняется иммунитет от повторного заболевания.
"Иммунитет к вирусным заболеваниям обусловлен не только уровнем антител, но и специфически активированными лимфоцитами, "клеточным иммунитетом". Сколько сохраняются они, мне трудно сказать. Могут годами, могут десятилетиями", - сказал он, добавив, что COVID-19 остается малоизученным заболеванием.
Он выразил надежду, что переболевшие и привитые люди сохранят иммунитет в течение нескольких лет, однако указал на то, что уже сейчас есть данные о повторном инфицировании.
Источник: https://telegraf.com.ua/