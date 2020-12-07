Похудение: семь советов, помогающих быстрее терять жир

Перекусывайте сырыми овощами. Специалисты советуют использовать хрустящие сырые овощи в качестве перекусов, чтобы избежать потребления нездоровой пищи. Например, это могут быть помидоры черри, морковные палочки или соцветия брокколи (в сочетании с хумусом). Такие перекусы дают телу клетчатку, нормализующую уровень сахара в крови и предотвращающую переедание.





Используйте замороженные дары природы. Овощи и ягоды из отдела заморозки могут быть так же полезны, как свежие – они тоже содержат широкий ассортимент полезных веществ. Например, витамина С, минерала кальция, помогающих быстрее терять жир за счет ускорения его метаболизма.





Ешьте салаты. Людям, мечтающим о похудении, эксперты рекомендуют употреблять салаты из овощей с каждым приемом пищи, но особенно с обедом и ужином. Такая привычка позволяет лучше контролировать потребление калорий, съедать меньше пищи, провоцирующей полноту, получать больше витаминов и минералов, ускоряющих обмен веществ, защищает от повышения уровня сахара в крови и вспышек нездорового аппетита.





Добавляйте овощи в блюда с низким содержанием клетчатки. Если вы являетесь любителем макарон, ешьте их вместе с овощами – это увеличит содержание клетчатки в блюде и не позволит углеводам из него быстро усвоиться. Таким образом вы избежите всплесков уровня глюкозы, будете дольше чувствовать себя сытым.





Маринованные овощи как гарнир. Маринованные огурцы, морковь, лук и другие дары природы вносят разнообразие в рацион и тоже помогают справляться с частыми приступами голода. К тому же такая продукция является источником бактерий, положительно воздействующих на состояние и работу кишечной микрофлоры, от активности которой во многом зависит способность организма сжигать жир.





Используйте приправы. Потребление специй улучшает работу пищеварительной системы, приглушает голод, активизирует кровообращение и метаболические процессы, способствует уменьшению уровня «плохого» холестерина – все это помогает быстрее терять жир. Самые эффективные в деле жиросжигания приправы – это куркума, имбирь, корица, перец чили, черный перец, розмарин, орегано.





Выпивайте ежедневно 2-3 стакана воды. Исследования свидетельствуют, что питье воды может ускорять обмен веществ. Когда в организм попадает прохладная жидкость, он начинает ее согревать, доводя до температуры тела – это заставляет его тратить дополнительную энергию, сжигать больше калорий. Особенно полезно для похудения пить воду утром, после пробуждения.



