Электронные больничные могут появиться уже в 2021 году

В электронную систему здравоохранения на днях была внесена 100-миллионная электронная медицинская запись. Также 13 миллионам пациентов уже создали электронную медицинскую карту. На сегодняшний день более 17 млн ​​электронных направлений выписано для 5 млн 686 тыс пациентов. Самый высокий процент направлений – на консультации к узким специалистам.





Что в планах на 2021 год?





В 2021 году в системе электронного здравоохранения запланирован старт ряда сервисов. В частности, планируется:





Электронный больничный. Этот сервис позволит избавиться от бумажной работы по оформлении больничного.





План лечения. Этот модуль поможет врачу сделать все необходимые назначения и облегчит контроль выполнения этих назначений.





Электронный кабинет пациента. Сервис позволит пациенту видеть собственную электронную медицинскую карту, подавать декларации онлайн, предоставлять доступ к собственным данным специалистам.





Модуль чувствительных данных. Сервис обеспечит ведение электронных медицинских записей по таким нозологиям как ВИЧ / СПИД и расстройства психики.





Реализация этого модуля происходит при участии проектов CDC и фонда “100% жизни”.





Новые модули программы реимбурсации ЛС. Этот функционал будет запущен в случае расширения программы “Доступные лекарства”. Препараты инсулина, а также лекарственные средства для людей с расстройствами психики и поведения, пациенты смогут получать по электронному рецепту.



