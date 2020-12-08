Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.02
USD
28.09
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
8 декабря 20, 13:35
Электронные больничные могут появиться уже в 2021 году
лечение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В проект госбюджета на следующий год заложено около 160 млн грн на развитие и поддержку работы электронной системы здравоохранения.
В электронную систему здравоохранения на днях была внесена 100-миллионная электронная медицинская запись. Также 13 миллионам пациентов уже создали электронную медицинскую карту. На сегодняшний день более 17 млн ​​электронных направлений выписано для 5 млн 686 тыс пациентов. Самый высокий процент направлений – на консультации к узким специалистам.

Что в планах на 2021 год?

В 2021 году в системе электронного здравоохранения запланирован старт ряда сервисов. В частности, планируется:

Электронный больничный. Этот сервис позволит избавиться от бумажной работы по оформлении больничного.

План лечения. Этот модуль поможет врачу сделать все необходимые назначения и облегчит контроль выполнения этих назначений.

Электронный кабинет пациента. Сервис позволит пациенту видеть собственную электронную медицинскую карту, подавать декларации онлайн, предоставлять доступ к собственным данным специалистам.

Модуль чувствительных данных. Сервис обеспечит ведение электронных медицинских записей по таким нозологиям как ВИЧ / СПИД и расстройства психики.

Реализация этого модуля происходит при участии проектов CDC и фонда “100% жизни”.

Новые модули программы реимбурсации ЛС. Этот функционал будет запущен в случае расширения программы “Доступные лекарства”. Препараты инсулина, а также лекарственные средства для людей с расстройствами психики и поведения, пациенты смогут получать по электронному рецепту.

Источник: https://mister-blister.com/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Диетолог назвал плюсы и минусы растительного молока
Лента новостей