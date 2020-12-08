Диетолог назвал плюсы и минусы растительного молока

Миндальное молоко





Преимущества: Как и коровье молоко, оно содержит витамины Е и А, но при этом отличается низкой калорийностью и жирностью.





Недостатки: Миндальное молоко включает очень мало белка. А его подслащенные разновидности перегружают организм лишним сахаром.





Молоко из кешью





Преимущества: Как и миндальное, молоко из кешью содержит мало калорий и жиров. Некоторые производители дополнительно обогащают его кальцием и витаминами D и B12.





Недостатки: Такое молоко довольно дорогое.





Рисовое молоко





Преимущества: Рисовое молоко является превосходным источником витаминов группы В и магния. За счет высокого содержания углеводов оно помогает зарядиться энергией.





Недостатки: Рис содержит большое количество крахмала, поэтому может вызвать скачок сахара в крови, что делает рисовое молоко непригодным для диабетиков. Если вы болеете диабетом, пейте коровье, соевое или миндальное молоко.





Кокосовое молоко





Преимущества: Кокосовое молоко богато витаминами, железом и клетчаткой. Несмотря на высокое содержание калорий, эксперты утверждают, что оно помогает ускорить метаболизм.





Недостатки: Густая консистенция кокосового молока больше подходит для приготовления пищи, чем для питья.





Соевое молоко





Преимущества: Соевое молоко содержит почти столько же белка, сколько коровье, но при этом отличается меньшим количеством сахара. В его состав входят фитоэстрогены, которые помогают лучшему усвоению кальция.





Недостатки: Ученые считают, что такое молоко приводит к дисбалансу половых гормонов и негативно воздействует на фертильность и менструальный цикл. Поэтому стоит ограничить его употребление.



