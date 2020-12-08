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Леди
Красота и здоровье
8 декабря 20, 13:39
Диетолог назвал плюсы и минусы растительного молока
Миндальное молоко
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Диетолог рассказала о пользе и вреде растительного молока.
Миндальное молоко

Преимущества: Как и коровье молоко, оно содержит витамины Е и А, но при этом отличается низкой калорийностью и жирностью.

Недостатки: Миндальное молоко включает очень мало белка. А его подслащенные разновидности перегружают организм лишним сахаром.

Молоко из кешью

Преимущества: Как и миндальное, молоко из кешью содержит мало калорий и жиров. Некоторые производители дополнительно обогащают его кальцием и витаминами D и B12.

Недостатки: Такое молоко довольно дорогое.

Рисовое молоко

Преимущества: Рисовое молоко является превосходным источником витаминов группы В и магния. За счет высокого содержания углеводов оно помогает зарядиться энергией.

Недостатки: Рис содержит большое количество крахмала, поэтому может вызвать скачок сахара в крови, что делает рисовое молоко непригодным для диабетиков. Если вы болеете диабетом, пейте коровье, соевое или миндальное молоко.

Кокосовое молоко

Преимущества: Кокосовое молоко богато витаминами, железом и клетчаткой. Несмотря на высокое содержание калорий, эксперты утверждают, что оно помогает ускорить метаболизм.

Недостатки: Густая консистенция кокосового молока больше подходит для приготовления пищи, чем для питья.

Соевое молоко

Преимущества: Соевое молоко содержит почти столько же белка, сколько коровье, но при этом отличается меньшим количеством сахара. В его состав входят фитоэстрогены, которые помогают лучшему усвоению кальция.

Недостатки: Ученые считают, что такое молоко приводит к дисбалансу половых гормонов и негативно воздействует на фертильность и менструальный цикл. Поэтому стоит ограничить его употребление.

Источник: https://golos.ua/
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