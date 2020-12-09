Ключевой фактор профилактики инсульта и болезней сердца

Поиск новых эффективных средств для профилактики инсульта является одной из важнейших задач для современной медицины. В качестве профилактики инсульта и болезней сердца может рассматриваться витамин C.





О том, что регулярный прием витамина C может снижать вероятность инсульта, рассказали ученые из Франции, группу которых возглавил Стефан Ванье, доктор меднаук из университетской больницы Ренна. Исследователи под руководством Ванье проанализировали уровень аскорбиновой кислоты в анализах пациентов, которые перенесли внутримозговый геморрагический инсульт.





"Дефицит витамина C был зафиксирован у 45 процентов участников исследования, а у 14 процентов людей было так мало этого витамина в крови, что можно было говорить о серьезном дефиците. Если оценивать ситуацию в среднем, то для перенесших инсульт людей в целом характерна нехватка витамина C", — отмечают ученые.





Витамин C, как отметил Ванье, необходим для нормальной работы биологического механизма, ответственного за выработку коллагена. Этот белок является структурообразующим для многих систем организма, поэтому нормализация его синтеза имеет значение в контексте профилактики инсультов и болезней сердца. Кроме того, нормальный уровень витамина C помогает поддерживать в норме артериальное давление, что тоже немаловажно для уменьшения вероятности инсульта.



