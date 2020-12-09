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Леди
Красота и здоровье
9 декабря 20, 13:04
Антибиотики при Covid-19: когда назначают
антибиотики
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Главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий на своей странице в Фейсбуке постоянно пишет о COVID-19, рассказывая о симптоматике, лечении и профилактике коронавируса.
Один из своих постов он посвятил теме антибиотиков при ковиде.

Врач напомнил, что COVID-19 это не вирус, а заболевание, которое спровоцировал коронавирус. А эффективных лекарств, которые помогали бы вылечить его, до сих пор нет, и, видимо, не будет. Ни один из современных препаратов не уничтожает вирус, однако наш организм это делает самостоятельно за 2 недели.

Почему же тогда врачи назначают антибиотики при COVID-19?

Ответ простой - ковид может осложниться присоединением бактериальных инфекций, как тех что «дремлют» в нашем организме, так и тех, что «живут» в больницах и легко могут попасть в наш организм, когда он истощен и ослаблен. А, альтернативу антибиотикам человечество пока не придумало.

Тарас Жиравецкий отмечает, что антибиотики должны назначать только врачи, а продажа их должна быть только по рецепту. Заниматься самолечением, также, никто не советует. Самолечение и самодиагностика должны исчезнуть из нашей жизни, потому что здоровье должно быть в руках профессионалов, а не самих пациентов, которых тоже можно понять, особенно в период пандемии коронавируса.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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