Антибиотики при Covid-19: когда назначают

Один из своих постов он посвятил теме антибиотиков при ковиде.





Врач напомнил, что COVID-19 это не вирус, а заболевание, которое спровоцировал коронавирус. А эффективных лекарств, которые помогали бы вылечить его, до сих пор нет, и, видимо, не будет. Ни один из современных препаратов не уничтожает вирус, однако наш организм это делает самостоятельно за 2 недели.





Почему же тогда врачи назначают антибиотики при COVID-19?





Ответ простой - ковид может осложниться присоединением бактериальных инфекций, как тех что «дремлют» в нашем организме, так и тех, что «живут» в больницах и легко могут попасть в наш организм, когда он истощен и ослаблен. А, альтернативу антибиотикам человечество пока не придумало.





Тарас Жиравецкий отмечает, что антибиотики должны назначать только врачи, а продажа их должна быть только по рецепту. Заниматься самолечением, также, никто не советует. Самолечение и самодиагностика должны исчезнуть из нашей жизни, потому что здоровье должно быть в руках профессионалов, а не самих пациентов, которых тоже можно понять, особенно в период пандемии коронавируса.



