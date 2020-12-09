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Леди
Красота и здоровье
9 декабря 20, 13:18
Медики рассказали о пользе соленых огурцов для здоровья
соленые огурцы
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Это не просто хорошая закуска.
Многие не догадываются, что ключ к долголетию кроется в простых и дешевых продуктах.

По мнению медиков и ученых, речь идет о соленых огурцах. В Украине этот продукт пользуется особой популярностью. При этом разные культуры имеют свои собственные варианты маринования.

Специалисты утверждают, что соленые огурцы богаты витаминами К и А. В то время как витамин К важен для свертывания крови, витамин А необходим для поддержания здоровой иммунной системы, зрения и роста клеток. Эти продукты также содержат большое количество витаминов группы В, которые улучшают пищеварение.

Согласно недавнему исследованию, рассол на основе уксуса помогает снизить уровень глюкозы в крови после приема пищи и натощак у взрослых, склонных к риску развития диабета 2 типа. Поэтому, чтобы снизить риск заболевания и приблизиться к долголетию, эксперты советуют включить в свой ежедневный рацион богатые уксусом продукты, такие как ферментированные соленые огурцы.

Антиоксиданты – это соединения, которые могут остановить производство свободных радикалов, вредных продуктов окисления, связанных с развитием широкого спектра заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак. Антиоксиданты могут быть получены из продуктов. Много фруктов и овощей, в том числе ферментированные и маринованные, является их отличными источниками, заявляют специалисты. Антиоксиданты также защищают клетки от окислительного повреждения, которое может вызвать преждевременное старение.

Источник: https://toneto.net/
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