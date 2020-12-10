5 лучших рецептов масок против выпадения волос

Холод является одной из главных причин выпадения волос осенью и зимой. Низкая температура воздуха ослабляет луковицу волоса, от чего волосы становится слабыми и начинают выпадать. Лучшие рецепты масок, которые избавят вас от выпадения волос — уже в материале!





Горчичная маска для волос — одно из самых эффективных средств против выпадения волос. Горчица обладает разогревающим эффектом и стимулирует приток крови к фолликулам. Таким образом, волосы получают больше кислорода и лучше впитывают полезные вещества, а это, в свою очередь, улучшает их рост и укрепляет волосяной фолликул.





Маска с горчицей





Способ приготовления

Смешайте 1 ст.л. сухой горчицы, 2 ст.л. крепко заваренного чая и 1 желток.

Полученную смесь тщательно втирайте в кожу головы, а остаток нанесите на волосы.

Держите маску 20 минут, после чего тщательно смойте теплой водой.





Медовая маска поможет не только остановить выпадение волос, но и ускорит их рост, а также эффективно восстановит после окрашивания. Будьте внимательны: консистенцию нужно наносить на чистые волосы. Также важно растворять мед в воде комнатной температуры, чтобы сохранить полезные вещества.





Маска от выпадения волос с медом





Способ приготовления

Необходимо нанести на кожу головы 2-3 ст.л. растопленного (или жидкого) меда комнатной температуры.

Втирайте его в течение 5 минут, затем укутайте волосы пленкой и полотенцем.

Держите маску 1 час, а затем смойте теплой водой. Делайте такую домашнюю маску 2 раза в неделю.





Домашняя чесночно-луковая маска — один из лучших и самых эффективных способов остановить выпадение волос. Она увлажняет, улучшает структуру, ускоряет рост и способствует обновлению волосяных фолликул, укрепляя луковицы волос.





Луковая маска против выпадения волос





Способ приготовления

Смешайте 2 ст.л. лука и 2 ст.л. чеснока.

Нанесите кашицу на кожу головы, а через час смойте шампунем.

Чтобы убрать запах лука, ополосните волосы подкисленным яблочным уксусом. Также можете попробовать сделать маску с луком и кефиром (кефир нейтрализует запах лука). Для ее приготовления нужно выжать сок из 1-2 луковиц, а затем смешать с кефиром в соотношении 1:1. Нанести смесь на 40 минут, после чего смыть теплой водой.





Репейное масло является одним из самых лучших и действенных средств в уходе за волосами. Домашняя маска из репейного масла эффективна при выпадении волос, их плохом росте, перхоти и секущихся кончиках. Для того, чтобы остановить выпадение волос, делайте маску 3 раза в неделю в течение месяца.





Репейная маска от выпадения волос





Способ приготовления

Для приготовления репейной маски подогрейте масло и смешайте его с 2 ст.л. меда и 2 ст.л. лимонного сока.

Разогрейте полученную смесь на водяной бане до тех пор, пока мед не растворится в ней.

После того, как маска остынет, добавьте 2 яичных желтка.

Нанесите репейную маску на корни волос массажными движениями, а остатки маски распределите по всей длине волос.

Оберните голову полиэтиленовой пленкой и полотенцем, а через час смойте теплой водой.





Домашняя маска из бесцветной хны отлично питает волосяные луковицы. Волосы становятся крепкими и густыми, а выпадение резко сокращается. Бесцветная хна также эффективна в борьбе с чрезмерной жирностью и является прекрасным средством для восстановления поврежденных волос.





Маска из бесцветной хны





Способ приготовления

Для приготовление маски против выпадения волос смешайте 2 ст.л. хны и 2 ст.л. сока лимона.

Добавьте 2 желтка и нежирный творог (для получения сметанообразной массы).

Нанесите маску на волосы, обмотайте их пленкой и полотенцем. Через 30 минут смойте теплой водой.





Мы рассказали вам о лучших и самых эффективных масках против выпадения волос в домашних условиях. Их регулярное применение гарантировано улучшит ваше состояние волос, сделает их красивыми, пышными и шелковистыми.



