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Леди
Красота и здоровье
11 декабря 20, 10:15
Назван один из самых ранних симптомов коронавируса
COVID-19
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Он встречается достаточно часто.
Одним из показательных симптомов раннего COVID-19 являются воспаленные глаза. Это выяснили ученые из Университета Англия Раскин (ARU).

В частности, исследователи опросили пациентов с подтвержденным коронавирусом и составили перечень ранних симптомов заболевания. Среди 83 участников опроса 90% лиц отмечали усталость, 76% — лихорадку, 70% — потеря обоняния и вкуса, 66% — сухой кашель.

При этом 81% лиц указали, что на ранней стадии COVID-19 они имели проблемы с глазами. Из них 18% опрошенных имели светобоязнь или повышенную светочувствительность, 17% — зуд глаз, а 16% — боль в глазах. Большинство участников отметили, что имели эти симптомы около двух недель.

Никто из респондентов не отметил слизистые выделения или резь в глазах, которые являются характерными признаками бактериальных инфекций.

Ученые считают, что нужно четко отделять конъюнктивит от симптомов коронавируса, а боли глаз признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19. Это проявление также указывает еще на один возможный путь проникновения коронавируса в организм и позволяет лучше отследить пути его распространения.

Источник: https://toneto.net/
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