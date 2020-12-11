Как правильно спать, чтобы похудеть

Причинами проблем с лишним весом могут быть не только неправильное питание и дефицит физической активности, но и недосыпание.





Ученые из Южной Кореи провели масштабное исследование, в рамках которого проанализировали привычки и медицинскую историю семнадцати тысяч человек. Анализ показал, что ожирению и сопутствующим болезням может способствовать такая распространенная в современном мире проблема, как недосыпание.





К подобным выводам пришли и американские исследователи из Чикагского университета. Они провели опыт с добровольцами, которые спали пять с половиной или восемь часов и пытались похудеть. Группа, члены которой спали меньше, худела значительно медленнее.





Считается, что дефицит сна можно компенсировать, если высыпаться на выходных. Но сотрудники Университета Южной Калифорнии, которые провели эксперимент с добровольцами, говорят, что это не поможет. Ученые отмечают, что только нормальный 8-часовой сон способен обеспечить правильный баланс гормонов, управляющих аппетитом. Здоровый сон, таким образом, оказался еще более важным для правильной работы организма, чем можно было предположить.



