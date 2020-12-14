Минздрав рассказал о пользе 15 приседаний

Минздрав посоветовал украинцам быть активными, особенно в период пандемии коронавируса. Такое простое упражнение как приседания позволит сохранить здоровье сердца, мышечную силу и гибкость, заверили в МОЗ. Приседания также укрепляют ноги и ягодицы, разгоняют кровь по организму. Однако, делать упражнение нужно правильно, чтобы не перегружать колени. Министерство просит следовать следующей инструкции:

1. Поставьте ноги на ширине плеч, пальцы ног должны располагаться немного наружу.

2. Держите спину ровно, смотрите вперед. Отводите бедра назад и сгибайте колени так, будто хотите сесть на стул. Пятки не отрываются от земли, а колени не должны выступать за пределы стопы.

3. Опускайтесь, пока бедра не будут параллельны полу. Выведите прямые руки перед собой или сведите в замок.

4. Задержитесь на секунду в сидячем положении.

5. Плавно вставайте.

Повторять приседания можно 10-15 раз (или более) по три подхода с отдыхом по 30-60 секунд между подходами.