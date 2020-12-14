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Леди
Красота и здоровье
14 декабря 20, 12:30
Овощ, который полезен для сердца, печени и щитовидной железы
пастернак
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В декабре самое время включить в свой рацион пастернак.
В составе пастернака содержатся:
витамины К, А, С, группы В;
минеральные вещества: магний, цинк, медь, марганец;
кислоты: омега 3, пантотеновая.

Медики называют следующие полезные свойства пастернака:
снижает риск развития сахарного диабета;
содержит в составе эфирные масла, которые снимают спазмы во многих органах органах, включая печень и почки;
способствует снижению кровяного давления;
пастернак полезен при заболеваниях органов дыхания и дыхательной системы в целом;
поможет восставить силы после затяжной болезни;
обладает мочегонными свойствами, рекомендуется употреблять при наличии воспалительных процессов при простатите, воспалениях желчного и мочевого пузыря, цистите;
положительно влияет на нервную систему и поможет справиться с бессонницей;
благодаря наличию в составе клетчатки, овощ следует включить в свой рацион людям, которые желают избавиться от лишних килограммов;
обладает свойствами снимать спазмы и боли в желудке, почечные, печеночные колики;
укрепляет иммунитет;
улучшает метаболизм;
полезен для щитовидной железы.

Не забывай, что пастернак имеет противопоказания.

Стоит исключить овощ из своего меню при наличии:
почечной недостаточности;
дерматитах и непереносимости солнца;
гипотонии.
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