Овощ, который полезен для сердца, печени и щитовидной железы

В составе пастернака содержатся:

витамины К, А, С, группы В;

минеральные вещества: магний, цинк, медь, марганец;

кислоты: омега 3, пантотеновая.





Медики называют следующие полезные свойства пастернака:

снижает риск развития сахарного диабета;

содержит в составе эфирные масла, которые снимают спазмы во многих органах органах, включая печень и почки;

способствует снижению кровяного давления;

пастернак полезен при заболеваниях органов дыхания и дыхательной системы в целом;

поможет восставить силы после затяжной болезни;

обладает мочегонными свойствами, рекомендуется употреблять при наличии воспалительных процессов при простатите, воспалениях желчного и мочевого пузыря, цистите;

положительно влияет на нервную систему и поможет справиться с бессонницей;

благодаря наличию в составе клетчатки, овощ следует включить в свой рацион людям, которые желают избавиться от лишних килограммов;

обладает свойствами снимать спазмы и боли в желудке, почечные, печеночные колики;

укрепляет иммунитет;

улучшает метаболизм;

полезен для щитовидной железы.





Не забывай, что пастернак имеет противопоказания.





Стоит исключить овощ из своего меню при наличии:

почечной недостаточности;

дерматитах и непереносимости солнца;

гипотонии.