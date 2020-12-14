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Леди
Красота и здоровье
14 декабря 20, 13:54
Чего нельзя есть и пить при приеме антибиотиков
антибиотики
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Существуют продукты питания и напитки, которые могут негативно повлиять на эффективность антибиотиков. Поэтому на время лечебного курса от них следует отказаться.
Алкоголь. Избегайте употребления спиртного при курсе антибиотиков. Даже умеренное питие может вызвать взаимодействие с антибиотиками, если употреблять спиртное или таблетки с интервалом менее 48 часов друг после друга. Например, антибиотики тинидазол и метронидазол могут вызывать головные боли, учащенное или нерегулярное сердцебиение, боли в животе, тошноту и рвоту, головокружения и приливы, если их принимать вместе с алкоголем.

Молочные продукты. Антибиотики нельзя запивать молоком — только водой. Молочные продукты, включая само молоко, сыр, масло и йогурт, могут повлиять на способность организма усваивать лекарства. Избегайте молочки в течение трех часов после приема антибиотиков.

Фруктовые соки. Точно так же нельзя принимать антибиотики с фруктовыми соками, особенно с грейпфрутовым, поскольку они могут помешать организму расщепить и правильно усвоить лекарство. Обогащенные кальцием напитки, например, апельсиновый сок, также снижают эффективность таблеток.

Сахар и дрожжи. Использование антибиотиков может привести к кандидозным (грибковым) инфекциям у некоторых пациентов, и особенно женщин. Поэтому рекомендуется избегать продуктов с высоким содержанием сахара и дрожжей, чтобы не накормить организм грибком Candida.

Что же надо есть? 

Добавление кокосового масла в рацион во время лечения антибиотиками может помочь снизить риск развития грибковой инфекции, связанной с антибиотиками. Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки после курса антибиотиков восстановит здоровье кишечника, а также уменьшит рост некоторых «вредных» бактерий. Однако пищевые волокна также способны замедлять пищеварение и всасывание антибиотиков. Поэтому рекомендуется избегать продуктов с клетчаткой во время лечения и есть их после курса. Эти продукты включают цельнозерновые (каши, цельнозерновой хлеб, коричневый рис), орехи, семена, бобы, чечевицу, ягоды, брокколи, горох, бананы, артишоки.

Источник: https://newsyou.info/
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