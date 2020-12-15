Продукты, которые провоцируют появление камней в почках

Врач Александр Мясников сообщил, что существуют продукты, которые повышают риск развития камней в почках.





Соленья





Доктор рекомендует минимизировать потребление соли, поскольку большое количество ее в рационе провоцирует образование камней. Рь этом пишет МедикФорум.





Животный белок и жиры





Любителям продуктов животного происхождения тоже может грозить появление камней в почках.





Шпинат и зелень





Увеличивают вероятность появления камней при употреблении в больших количествах.





Продукты с витамином С





Повышенный уровень витамина С в организме, по словам врача, содействует появлению камней.





А вот употребление бобовых наоборот снижает риск возникновения камней. Также для профилактики почечной паталогии врач советует употреблять больше жидкости - воды, чая.



