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Леди
Красота и здоровье
15 декабря 20, 13:40
Продукты, которые провоцируют появление камней в почках
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Лучше уменьшить количество их употребления.
Врач Александр Мясников сообщил, что существуют продукты, которые повышают риск развития камней в почках.

Соленья

Доктор рекомендует минимизировать потребление соли, поскольку большое количество ее в рационе провоцирует образование камней. Рь этом пишет МедикФорум.

Животный белок и жиры

Любителям продуктов животного происхождения тоже может грозить появление камней в почках.

Шпинат и зелень

Увеличивают вероятность появления камней при употреблении в больших количествах.

Продукты с витамином С

Повышенный уровень витамина С в организме, по словам врача, содействует появлению камней.

А вот употребление бобовых наоборот снижает риск возникновения камней. Также для профилактики почечной паталогии врач советует употреблять больше жидкости - воды, чая.

Источник: https://zdorove.clutch.ua/
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