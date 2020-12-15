Леди Красота и здоровье
15 декабря 20, 13:40
Продукты, которые провоцируют появление камней в почках
Врач Александр Мясников сообщил, что существуют продукты, которые повышают риск развития камней в почках.
Соленья
Доктор рекомендует минимизировать потребление соли, поскольку большое количество ее в рационе провоцирует образование камней. Рь этом пишет МедикФорум.
Животный белок и жиры
Любителям продуктов животного происхождения тоже может грозить появление камней в почках.
Шпинат и зелень
Увеличивают вероятность появления камней при употреблении в больших количествах.
Продукты с витамином С
Повышенный уровень витамина С в организме, по словам врача, содействует появлению камней.
А вот употребление бобовых наоборот снижает риск возникновения камней. Также для профилактики почечной паталогии врач советует употреблять больше жидкости - воды, чая.
Источник: https://zdorove.clutch.ua/