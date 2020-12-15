Как сохранить красоту и продлить молодость: все о коллагене

Это самый распространенный белок в организме, основа соединительной ткани, состоящий из аминокислот. В организме человека часть коллагена от всех белков составляет от 25% до 45%.





Название происходит от греческого слова kolla («клей») – по сути, он склеивает наши кости, хрящи, кожу и кровеносные сосуды. Коллаген обеспечивает прочность и эластичность соединительной ткани, делает кожу более упругой и спасает от провисания.





Коллаген помогает тканям самостоятельно восстанавливаться при различных повреждениях. К примеру, если у вас есть ссадины, царапины, раны или ожоги — коллаген значительно ускорит их заживление.





Пик выработки коллагена приходится примерно на 20-летний возраст. С 25 лет, каждый год организм человека начинает терять по 1,5% натурального коллагена. К 35 годам организму не хватает уже около 15%, а к 45 годам — 30% коллагена. Это приводит к появлению морщин на лице, жалобам на хруст в суставах и «сбой» работы внутренних органов.





Вредные привычки, неправильное питание, недостаток сна и продолжительное воздействие ультрафиолетовых лучей лишь ускоряют процесс потери коллагена. В связи с этим, врачи настоятельно рекомендуют включить коллаген в свой рацион всем людям в возрасте 35+.





Основные полезные свойства коллагена:





укрепляет защитный барьер кожи;

уменьшает морщины и обеспечивает увлажнение кожи;

улучшает состояние волос, ногтей и зубов;

помогает сбросить вес;

содержит 18 аминокислот, в том числе 8 незаменимых;

укрепляет кости.





Что такое коллагеновые пептиды?





Ежедневный уход, правильное питание и физическая активность на свежем воздухе помогают продлить молодость кожи, но есть вещества, которые помогут поддержать красоту кожи изнутри — коллагеновые пептиды.





Чтобы восстановить количество коллагена в организме, не достаточно просто употреблять коллаген, так как его молекула очень большая и не усваивается организмом. Лучше всего усваиваются пептиды коллагена, либо же гидролизат коллагена. Пептиды – это маленькие молекулы, которые состоят из аминокислот, и легко проникают в кожу.





Исследования показали, что более 90% пептидов в питьевой форме усваиваются в течение нескольких часов после приема пищи. Такое быстрое всасывание обеспечивает эффективную доставку необходимых пептидов и аминокислот к месту их действия в организме.





Коллагеновые пептиды стимулируют организм к выработке собственного коллагена, в результате чего повышается влажность кожи и ее эластичность. Пептиды активизируются в глубинных слоях кожи и таким образом поддерживают красоту изнутри.





Так, пептиды коллагена VERISOL (Верисол), специально оптимизированы для эстетических целей. Научные исследования показали, что VERISOL положительно влияет на состояние кожи, в том числе способствует разглаживанию ее неровностей, уменьшению глубины морщин и повышению эластичности кожи.



