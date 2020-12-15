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Леди
Красота и здоровье
15 декабря 20, 13:50
Как сохранить красоту и продлить молодость: все о коллагене
лицо
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О коллагене в наше время слышал практически каждый.
Это самый распространенный белок в организме, основа соединительной ткани, состоящий из аминокислот. В организме человека часть коллагена от всех белков составляет от 25% до 45%.

Название происходит от греческого слова kolla («клей») – по сути, он склеивает наши кости, хрящи, кожу и кровеносные сосуды. Коллаген обеспечивает прочность и эластичность соединительной ткани, делает кожу более упругой и спасает от провисания.

Коллаген помогает тканям самостоятельно восстанавливаться при различных повреждениях. К примеру, если у вас есть ссадины, царапины, раны или ожоги — коллаген значительно ускорит их заживление.

Пик выработки коллагена приходится примерно на 20-летний возраст. С 25 лет, каждый год организм человека начинает терять по 1,5% натурального коллагена. К 35 годам организму не хватает уже около 15%, а к 45 годам — 30% коллагена. Это приводит к появлению морщин на лице, жалобам на хруст в суставах и «сбой» работы внутренних органов.

Вредные привычки, неправильное питание, недостаток сна и продолжительное воздействие ультрафиолетовых лучей лишь ускоряют процесс потери коллагена. В связи с этим, врачи настоятельно рекомендуют включить коллаген в свой рацион всем людям в возрасте 35+.

Основные полезные свойства коллагена:

укрепляет защитный барьер кожи;
уменьшает морщины и обеспечивает увлажнение кожи;
улучшает состояние волос, ногтей и зубов;
помогает сбросить вес;
содержит 18 аминокислот, в том числе 8 незаменимых;
укрепляет кости.

Что такое коллагеновые пептиды?

Ежедневный уход, правильное питание и физическая активность на свежем воздухе помогают продлить молодость кожи, но есть вещества, которые помогут поддержать красоту кожи изнутри — коллагеновые пептиды.

Чтобы восстановить количество коллагена в организме, не достаточно просто употреблять коллаген, так как его молекула очень большая и не усваивается организмом. Лучше всего усваиваются пептиды коллагена, либо же гидролизат коллагена. Пептиды – это маленькие молекулы, которые состоят из аминокислот, и легко проникают в кожу.

Исследования показали, что более 90% пептидов в питьевой форме усваиваются в течение нескольких часов после приема пищи. Такое быстрое всасывание обеспечивает эффективную доставку необходимых пептидов и аминокислот к месту их действия в организме.

Коллагеновые пептиды стимулируют организм к выработке собственного коллагена, в результате чего повышается влажность кожи и ее эластичность. Пептиды активизируются в глубинных слоях кожи и таким образом поддерживают красоту изнутри.

Так, пептиды коллагена VERISOL (Верисол), специально оптимизированы для эстетических целей. Научные исследования показали, что VERISOL положительно влияет на состояние кожи, в том числе способствует разглаживанию ее неровностей, уменьшению глубины морщин и повышению эластичности кожи.

Источник: https://style.clutch.ua/
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